Bonbonnes de gaz: voici les mesures mises en place pour garantir la sécurité des utilisateurs

Lors de son passage devant la Chambre des représentants, le lundi 22 mai, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, s’est étendue sur l’importance de la surveillance des centres emplisseurs de gaz butane et des procédures de contrôle appliquées aux bonbonnes de gaz.

Elle a ainsi expliqué qu’un test hydraulique est effectué immédiatement après la fabrication de chaque bouteille, suivi de tests périodiques jusqu’à leur destruction, après 40 ans pour les bouteilles de 12 kg et 30 ans pour celles de 3 kg. Des échantillons sont en outre prélevés pour des essais destructifs, afin de vérifier leur résistance à la pression.

La ministre a également confirmé que son département veille à la surveillance des centres de remplissage afin de s’assurer de leur sécurité, et ce via des visites effectuées de manière inopinée.

Des contrôles réguliers du poids des bouteilles

Les directions régionales et provinciales de l’Énergie et des Mines sont en outre chargées de mener des campagnes de contrôle régulières du poids des bouteilles de gaz à l’intérieur des centres emplisseurs. Ces derniers sont équipés d’une balance automatique, calibrée sur la base du poids moyen des tares des bouteilles. Elle est surveillée en continu par des techniciens spécialisés relevant des centres de remplissage, mais aussi par des techniciens du service de poids et mesures relevant du ministère de l’Industrie.

Enfin, pour éviter toute fuite du contenu de la bouteille, son robinet est scellé par une capsule ou un écrou dont les caractéristiques sont approuvées par le ministère, et dont les couleurs permettent d’identifier le centre de remplissage, assurant ainsi la traçabilité des bouteilles et la définition des responsabilités en cas de violation.