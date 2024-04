Fnideq: mise en échec d’une tentative d’émigration irrégulière de 200 personnes vers Sebta

Cette tentative d’émigration irrégulière a été menée par près de 200 personnes originaires de pays d’Afrique subsaharienne, dont certaines étaient munies de bâtons, de pierres et de crochets en fer utilisés pour escalader la clôture métallique, avant qu’elles ne soient interceptées et interpellées toutes par les forces publiques, précise-t-on de même source. Quelques blessures mineures ont été enregistrées parmi les forces publiques et les migrants, ajoute-t-on.

Par Majda Benthami