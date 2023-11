Les autorités marocaines mettent en échec un assaut de plus de 1.000 migrants clandestins sur Sebta

Les mêmes sources affirment que les assaillants en question, des ressortissants d’Afrique subsaharienne, ont eu recours à des actes violents et excessifs, avec usage d’armes blanches.

Mais la bonne coordination et la présence en temps opportun des forces publiques ont permis d’arrêter tous les assaillants et d’identifier les instigateurs et les organisateurs de cet assaut qui seront présentés devant la justice.

Cet assaut, selon les mêmes sources, a fait 50 blessés parmi les membres des forces publiques et 30 blessés légers parmi les assaillants qui ont reçu les soins nécessaires.