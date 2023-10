Dakhla: la Marine royale porte assistance en haute mer à 46 candidats à la migration irrégulière

Dans le cadre d’une mission de recherche et de sauvetage, un patrouilleur de haute mer de la Marine royale a porté assistance, le lundi 16 octobre, à 215 km au sud-ouest de Dakhla (soit à 36 km de la côte), à une pirogue en difficulté, avec à son bord 46 candidats subsahariens à la migration irrégulière, a-t-on appris de source militaire. Cette pirogue avait pris la mer à partir des côtes sénégalaises trois jours auparavant et avait pour projet de rejoindre les îles Canaries, précise-t-on.

Les personnes secourues, précisément 44 Sénégalais et 2 Guinéens, ont reçu les premiers soins à bord du bâtiment de la Marine royale, avant d’être ramenées saines et sauves, le même jour, au port de Dakhla, et remises à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage, conclut la même source.