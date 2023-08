De Tanger à Salé, l’étau se resserre autour des réseaux d’immigration clandestine

L’étau se resserre de plus en plus autour des réseaux spécialisés dans l’immigration clandestine. Les services de sécurité ont lancé une vaste opération visant à en démanteler un maximum. Pas plus tard qu’il y a quelques jours, un nouveau coup de filet a eu lieu près de Salé et a permis de mettre en échec une tentative d’immigration clandestine de dizaines de personnes.

C’est Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans son édition du lundi 21 août, expliquant que cette dernière opération a été menée avec succès par les services de la police de Salé, suite à des informations précises fournies par la Direction générale de la sécurité territoriale (DGST). Ils ont ainsi pu arrêter, sur l’une des rives du Bouregreg, plusieurs personnes qui s’apprêtaient à immigrer clandestinement vers l’Europe, ainsi que deux des membres du réseau qui organisait cette tentative. Un zodiaque a également été saisi, tandis que des recherches actives ciblent une troisième personne soupçonnée de faire partie du même réseau.

Toujours d’après le journal, la majorité des candidats interceptés sont issus des villes de l’Oriental. Ils ont ainsi choisi de tenter cette entreprise à partir d’une zone proche de Salé, les côtes du nord du pays, où les opérations d’immigration clandestine étaient historiquement organisées, étant désormais surveillées de près.

Dans le même registre, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que, parallèlement à la mise en échec de cette opération, les services de la police ont également réussi à mettre la main sur une femme connue, à Tanger, pour opérer dans l’immigration clandestine. Lors de son arrestation, la quadragénaire transportait une importante somme d’argent que lui aurait remise cinq candidats à l’immigration clandestine, dont l’un est mineur. En tout, ce sont près de 128.000 dirhams qui ont été retrouvés chez cette dame qui a été placée en garde à vue, tandis que les candidats en question ont été entendus dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte sur cette affaire.

En attendant de connaître le sort des différentes personnes interpellées lors de ces deux opérations de police, le journal ne manque pas de faire remarquer la consistance des efforts déployés dans plusieurs régions du Maroc pour lutter contre l’immigration clandestine, un fléau auquel est confronté le Maroc en raison de sa situation géographique privilégiée. Ces efforts sont déployés sans relâche, ajoute la même source, malgré les contraintes sociales qui en découlent parfois, surtout lorsque des candidats à l’immigration clandestine viennent de pays subsahariens et se voient contraints d’y résider parce qu’ils ne parviennent pas à atteindre l’Europe.