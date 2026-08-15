Fnideq: les interpellations bondissent à 294, les opérations sécuritaires se poursuivent

Face aux appels viraux incitant à un franchissement collectif vers Sebta, les autorités marocaines ont déployé un vaste dispositif sécuritaire à Fnideq et sur son littoral. (S.Kadry/Le360)

Le bilan des opérations sécuritaires de lutte contre la migration irrégulière menées à Fnideq et dans ses environs s’établissait à 294 candidats à la migration irrégulière interpellés à 14h45, ce samedi, selon une source sécuritaire.

Face aux appels viraux incitant à un franchissement collectif vers Sebta, les autorités marocaines ont déployé un vaste dispositif sécuritaire à Fnideq et sur son littoral. (S.Kadry/Le360)

Parmi les personnes interpellées, 248 sont originaires de pays d’Afrique subsaharienne. Les 46 autres candidats à la migration irrégulière sont de nationalité marocaine, précise la même source.

La même source souligne que ce bilan reste provisoire et pourrait encore augmenter. Les différentes forces publiques et services de sécurité poursuivent leurs opérations intensives pour empêcher toute tentative de migration collective.