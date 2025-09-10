Société

Fillette violentée au quartier Oulfa à Casablanca: la mère arrêtée et placée en garde à vue

Le siège de la DGSN à Rabat.

La préfecture de la sûreté nationale de Casablanca est intervenue rapidement après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant une fillette de 5 ans présentant des marques de violences et de brûlures. Deux adultes, dont la mère de l’enfant, ont été arrêtés.

Par La Rédaction
Le 10/09/2025 à 16h45

La préfecture de la sûreté nationale de Casablanca a réagi avec célérité à la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo montrant une fillette présentant des marques de violences et de brûlures sur différentes parties de son corps. Cette vidéo, accompagnée d’un commentaire affirmant que la victime aurait été agressée par sa mère, a suscité une vive émotion.

Les investigations menées à la lumière de cette vidéo ont permis d’identifier la mère de la fillette ainsi qu’une autre personne avec laquelle elle entretient une relation non légale. Les deux suspects âgés respectivement de 28 et 33 ans ont été arrêtés dans le quartier «Al Oulfa» à Casablanca.

Parallèlement à leur interpellation, les forces de police ont immédiatement appliqué le protocole de protection de la fillette âgée de 5 ans. La cellule de prise en charge des mineurs victimes de violence l’a ainsi transférée à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires et bénéficier d’un accompagnement psychologique et social adapté.

Les deux personnes arrêtées ont été placées en garde à vue, à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire et les motivations ayant conduit à la réalisation de cette vidéo.

#Casablanca#violence#DGSN

Société

Société

Société

Société

