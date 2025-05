Fête du Travail: à Rabat, les travailleurs dénoncent la détérioration de leur pouvoir d’achat

Chacun des quatre syndicats (UMT, CDT, UGTM, UNTM) représentés à Rabat a tenu son propre meeting avant de défiler dans le centre-ville, près du Parlement, en scandant des slogans hostiles au gouvernement et en brandissant des pancartes réclamant la satisfaction de leurs revendications sociales.

En dépit d’une mobilisation relativement faible, les quatre syndicats régionaux ont lancé des slogans virulents contre le gouvernement d’Aziz Akhannouch, accusé notamment de «conflit d’intérêts», comme l’a affirmé Jamal Benchekroun, membre du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition) et sympathisant de l’Union marocaine du travail (UMT).

De son côté, Ouchout Aissa, responsable de la branche «petits commerces et épiciers» de l’UMT, a dénoncé l’hégémonie croissante des grandes surfaces, qui porterait préjudice «aux intérêts de l’épicier du coin». «Il est temps que le ministère du Commerce et de l’Industrie prenne nos doléances au sérieux et résolve nos problèmes», a-t-il martelé.

Un peu plus loin, les militants de la Confédération démocratique du travail (CDT) fustigeaient l’absence de résultats concrets à l’issue du dernier round de dialogue social avec le gouvernement.

Mohamed Bouzakiri, représentant de la CDT, a rappelé que de nombreuses catégories de fonctionnaires et de salariés «attendent depuis plusieurs années une amélioration de leurs conditions de travail, face aux tergiversations du gouvernement».

Les défilés se sont déroulés dans le calme, sous un dispositif de sécurité discret et parfaitement maîtrisé.