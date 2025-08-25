Exclusif. «Le père était au-dessus de tout soupçon», témoignent des habitants d’Oulad Boutayeb, théâtre de six naissances incestueuses

Un cas présumé d’inceste a provoqué une onde de choc dans le douar Oulad Boutayeb, dans la commune d’El Menzeh, à une vingtaine de kilomètres de Rabat. Selon des témoignages concordants recueillis sur place, un homme, identifié par ses initiales S.E.M., aurait eu avec sa propre fille six enfants – cinq filles et un garçon.

L’affaire a éclaté il y a cinq jours, lorsque la gendarmerie royale d’Aïn Aouda est intervenue pour interpeller le père et sa fille, âgée d’une trentaine d’années. Tous deux ont été présentés dimanche au parquet près de la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat. Ils ont été placés en détention préventive, tandis que les enfants, eux, ont été laissés libres mais soumis à un contrôle judiciaire.

Une instruction judiciaire a été ouverte. Un juge sera désigné sur la base d’analyses ADN réalisées par le laboratoire spécialisé de la gendarmerie royale, afin d’établir les liens de filiation et de préparer un éventuel procès.

Dans le douar, l’affaire suscite stupeur et indignation. Les habitants décrivent l’accusé comme un homme discret, «travailleur, habitué à multiplier les tâches agricoles», selon un voisin interrogé. Rien, disent-ils, ne laissait présager une telle dérive.

Selon plusieurs sources locales, c’est en cherchant à établir des papiers d’identité pour l’une des filles en vue d’un mariage qu’une femme a mis au jour l’affaire. L’absence de documents de filiation a éveillé les soupçons, entraînant la saisie des autorités et l’ouverture de l’enquête.

La famille du futur époux, approchée par nos soins, a refusé de s’exprimer, invoquant le respect de la procédure judiciaire en cours.

Les habitants redoutent désormais que les enfants issus de cette relation incestueuse ne soient confiés à un orphelinat, en attendant que la justice statue. En attendant, l’affaire continue de nourrir toutes les conversations dans ce village, frappé de plein fouet par ce scandale familial aux conséquences dramatiques.