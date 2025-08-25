Société

Exclusif. «Le père était au-dessus de tout soupçon», témoignent des habitants d’Oulad Boutayeb, théâtre de six naissances incestueuses

Le douar Oulad Boutayeb, théâtre de l'inceste (Y.Mennan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 25/08/2025 à 16h40

VidéoLe360 s’est rendu au douar Oulad Boutayeb, entre Rabat et Aïn Aouda, où l’affaire d’un père accusé d’avoir eu six enfants avec sa propre fille a provoqué une onde de choc. Dans ce village sidéré, les témoignages se multiplient, tandis que les deux principaux mis en cause ont été déférés devant la justice.

Un cas présumé d’inceste a provoqué une onde de choc dans le douar Oulad Boutayeb, dans la commune d’El Menzeh, à une vingtaine de kilomètres de Rabat. Selon des témoignages concordants recueillis sur place, un homme, identifié par ses initiales S.E.M., aurait eu avec sa propre fille six enfants – cinq filles et un garçon.

L’affaire a éclaté il y a cinq jours, lorsque la gendarmerie royale d’Aïn Aouda est intervenue pour interpeller le père et sa fille, âgée d’une trentaine d’années. Tous deux ont été présentés dimanche au parquet près de la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat. Ils ont été placés en détention préventive, tandis que les enfants, eux, ont été laissés libres mais soumis à un contrôle judiciaire.

Une instruction judiciaire a été ouverte. Un juge sera désigné sur la base d’analyses ADN réalisées par le laboratoire spécialisé de la gendarmerie royale, afin d’établir les liens de filiation et de préparer un éventuel procès.

Dans le douar, l’affaire suscite stupeur et indignation. Les habitants décrivent l’accusé comme un homme discret, «travailleur, habitué à multiplier les tâches agricoles», selon un voisin interrogé. Rien, disent-ils, ne laissait présager une telle dérive.

Selon plusieurs sources locales, c’est en cherchant à établir des papiers d’identité pour l’une des filles en vue d’un mariage qu’une femme a mis au jour l’affaire. L’absence de documents de filiation a éveillé les soupçons, entraînant la saisie des autorités et l’ouverture de l’enquête.

La famille du futur époux, approchée par nos soins, a refusé de s’exprimer, invoquant le respect de la procédure judiciaire en cours.

Les habitants redoutent désormais que les enfants issus de cette relation incestueuse ne soient confiés à un orphelinat, en attendant que la justice statue. En attendant, l’affaire continue de nourrir toutes les conversations dans ce village, frappé de plein fouet par ce scandale familial aux conséquences dramatiques.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 25/08/2025 à 16h40
#famille#enfants#Rabat#Justice#Enquête#droit de famille#Droits de l'enfant

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un père et sa fille interpellés après avoir eu six enfants ensemble

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Selon Aït Taleb, 800 avortements sont pratiqués chaque jour au Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Colonie de vacances Ras El Ma: un encadrant accusé de viol sur un enfant

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Viol collectif au Moussem Moulay Abdallah Amghar: un suspect mis en garde à vue

Articles les plus lus

1
Sahara: Guterres entérine le soutien international au plan d’autonomie et alerte sur les provocations du Polisario
2
Exclusif. «Le père était au-dessus de tout soupçon», témoignent des habitants d’Oulad Boutayeb, théâtre de six naissances incestueuses
3
Tebboune arrive à expiration
4
Tribune. Le Maroc ou l’aveuglement volontaire d’un regard parisien
5
Benzine et Laroui
6
La preuve par les archives: l’Algérie a instrumentalisé le Polisario au Mali et d’autres pays du Sahel
7
Rima Hassan, d’icône à paria: à cause du Sahara, Alger brûle sa propre pasionaria
8
Laâyoune: artère principale de la ville, le boulevard Mohammed VI en pleine métamorphose
Revues de presse

Voir plus