En images, Agadir célèbre Yennayer 2976 avec feux d’artifice et animations spectaculaires

Agadir a vécu, dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 janvier, une célébration exceptionnelle du Nouvel An amazigh 2976. Habitants et visiteurs se sont réunis pour fêter cette tradition millénaire à travers une série d’animations culturelles, de concerts et de spectacles, faisant de la capitale du Souss un théâtre à ciel ouvert.

Les festivités ont mis à l’honneur des plats traditionnels comme la tagoulla ou la bissara, rappelant aux familles l’importance des coutumes culinaires. «Aujourd’hui, comme nos aînés, nous célébrons cette journée et nous voyons nos traditions se perpétuer. Les enfants s’approprient cet héritage et nous en sommes fiers», confie Hassan Berkouz, un résident rencontré sur la corniche.

La ville a également offert des spectacles inédits, notamment des shows de drones reproduisant des symboles amazighs et inscrivant l’année 2976 en lettres tifinagh. Cette expérience a suscité l’enthousiasme du public. «Aujourd’hui, nous sommes venus voir les festivités de nos propres yeux et nous sommes émerveillés. Voir notre culture s’afficher dans le ciel de la ville reste un moment unique», nous confie Ziad, un résident.

Pour les habitants, cette fête incarne un lien direct avec l’histoire et les traditions amazighes. Plusieurs résidents interrogés par Le360 ont insisté sur l’importance de transmettre ces coutumes aux jeunes générations afin de les préserver de l’oubli. «C’est une occasion de se rassembler, de célébrer notre patrimoine et de rappeler à tous la richesse de notre culture», explique Hassan.

La soirée a également été marquée par des concerts et des animations culturelles qui ont mis en lumière la diversité de la culture amazighe. Les participants ont profité de l’occasion pour échanger leurs vœux pour la nouvelle année. Ils ont souhaité bonheur et prospérité à tous les Marocains et à l’ensemble des Amazighs à travers le monde.