Drones et feux d’artifice: voici comment Agadir a fêté la nuit du Nouvel An

Agadir a célébré l’arrivée de l’an 2026 sous un ciel en fête. Drones porteurs de messages patriotiques et feux d’artifice ont illuminé le front de la mer, offrant un spectacle inédit. Pour beaucoup, c’était la première fois qu’une telle célébration se déroulait dans la région et l’émerveillement était palpable.

«L’année 2025 a été exceptionnelle pour nous», souligne Hanane. «Elle a été marquée par de nombreux succès, avec notamment la victoire historique de l’équipe nationale des moins de 20 ans à la Coupe du monde, le sacre au Championnat arabe, l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations sur le sol marocain, ainsi que la reconnaissance de notre Sahara par l’ONU. Nous espérons que cette réussite se poursuivra pour le Maroc dans l’année 2026», ajoute-t-elle.

Les habitants ont également évoqué les progrès réalisés dans différents secteurs, rappelant la construction de nouveaux barrages, l’extension de l’accès à l’eau dans plusieurs régions, le développement du tourisme et la mise en valeur du patrimoine culturel. Ces réalisations ont renforcé le sentiment de fierté nationale et l’optimisme pour l’avenir.

Le spectacle du Nouvel An à Agadir était à couper le souffle. Les drones ont projeté images et messages dans le ciel, tandis que les feux d’artifice illuminaient la baie et se reflétaient dans l’océan, créant une ambiance magique et conviviale. Des familles, des jeunes et des touristes se sont massés le long du front de mer pour admirer la féérie lumineuse. «Tout ce que nous avons vu aujourd’hui est impressionnant et magnifique, Agadir est toujours lumineuse», nous confie Hinda.

Cette nuit a marqué le début de 2026 à Agadir comme un moment de joie, de rassemblement et d’optimisme, une manière spectaculaire de tourner la page de l’année écoulée et d’entamer la nouvelle avec fierté et promesses pour l’avenir du Maroc.