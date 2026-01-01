Société

À Dakhla, le Nouvel An célébré entre convivialité familiale et engouement touristique

Célébrations du Nouvel An dans la ville de Dakhla. (S.Bouaamoud/Le360)

Par Souilme Bouaamoud
Le 01/01/2026 à 12h12

VidéoLa ville de Dakhla a accueilli la nouvelle année dans une ambiance festive, marquée par une forte affluence touristique et des célébrations privilégiant la convivialité familiale, notamment dans les hôtels, restaurants et complexes balnéaires.

La ville de Dakhla a vécu la nuit du Nouvel An dans un climat festif particulier. Habitants et touristes ont choisi de célébrer l’arrivée de la nouvelle année au sein des complexes touristiques, des hôtels et des restaurants donnant sur l’océan Atlantique, dans une ambiance musicale joyeuse dominée par une chaleureuse réunion familiale.

Le360 a capté les différentes manifestations de ces célébrations dans plusieurs espaces touristiques de la ville. Pour l’occasion, de nombreuses familles ont préféré passer cette soirée hors de leurs foyers afin de profiter de spectacles artistiques et de soirées spécialement organisées, dans une atmosphère de joie et de convivialité qui a marqué l’ensemble des établissements touristiques de Dakhla.

Les plages et les complexes hôteliers ont également connu une affluence notable, rassemblant des visiteurs de tous âges, séduits par le calme et la quiétude qui caractérisent la ville. Cette ambiance apaisée a fait de Dakhla une destination privilégiée pour fêter le Nouvel An, tant pour les visiteurs marocains qu’étrangers.

Parallèlement à ces festivités, la ville a enregistré un important déploiement sécuritaire visant à préserver l’ordre public et à garantir la tranquillité des citoyens et des visiteurs, aussi bien dans le périmètre urbain qu’aux abords des espaces touristiques. Un dispositif qui a largement contribué au bon déroulement des célébrations dans des conditions sûres et stables.

De nombreux participants ont exprimé leur satisfaction face à l’aura singulière qu’offre Dakhla durant les fêtes et les périodes de vacances, estimant que la ville s’impose désormais comme l’une des principales destinations nationales pour célébrer le Nouvel An, grâce à son caractère paisible et à la diversité de ses atouts touristiques.

