Émigration clandestine vers Sebta: la justice va sévir

Plage de Tarajal, près du poste-frontière entre le préside occupé de Sebta et le Maroc.. DR

Devant la recrudescence des tentatives d’émigration clandestine vers Sebta à la nage, les juges de différents tribunaux dans le nord du Royaume s’apprête à en condamner ceux qui s’en seront rendus coupables.

Ces dernières semaines, de plus en plus de jeunes tentent de se rendre clandestinement dans le préside occupé depuis les plages de Fnideq ou de Belyounech, et risquent leur vie dans la traversée de longues distances, qui se révèlent souvent être un échec.

Désormais, tous ceux qui se seront retrouvés impliqués dans ces initiatives, ou les encouragent, auront maille à partir avec les tribunaux, indique Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 19 août.

Le quotidien explique que les autorités sécuritaires marocaines et espagnoles, ainsi que les autorités judiciaires du Royaume du Maroc, se sont mises d’accord sur l’application d’un dispositif très strict de lutte envers ces tentatives de traversée à la nage, qui ont récemment fait plusieurs victimes.

Première conséquence de ce tour de vis: le sort des migrants interpellés de l’autre côté de la frontière. Jusqu’à présent, après avoir été interpellés par les services espagnols à Sebta, les jeunes ayant tenté et réussi cette traversée se retrouvaient à être expulsés vers le Maroc, où ils étaient immédiatement relâchés.

Désormais, les juges du tribunal de Tétouan vont enclencher des procédures judiciaires à l’encontre de tous ceux qui auront été surpris à tenter cette traversée.

Plusieurs dispositions du code pénal pourront être utilisés par le ministère public, afin de faire condamner ces individus, ainsi que l’ensemble des personnes à l’origine de ces tentatives d’émigration clandestine.

Le quotidien explique que plusieurs cas parmi ceux qui ont été renvoyés vers le Maroc après leur interpellation à Sebta se sont avérés être des personnes déjà recherchées par la justice.

D’autres portaient sur elles des produits illégaux, dont elles devront répondre devant les juridictions concernées.

Al Ahdath Al Maghribia rappelle que de plus en plus de jeunes Marocains tentent de traverser cette portion de la Méditerranée à la nage en direction de Sebta, quand d’épais brouillards couvrent les côtes nord du Royaume.

Vendredi dernier, un grand nombre d’entre eux ont tenté cette traversée, juste après le coucher du soleil, mais les services sécuritaires ont rapidement réagi et les en ont empêchés.

En tout, plus de 590 candidats à la clandestinité ont été recensés ce jour-là, parmi lesquels de nombreux jeunes Marocains, mais aussi des jeunes issus de différents pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique du Nord, ainsi que des Syriens.

Grâce à l’étroite collaboration des services marocains et de leurs homologues espagnols, la majorité des tentatives se sont retrouvées à être mises en échec.

Cependant, certaines d’entre elles font des victimes, les candidats à la clandestinité ne parvenant pas à traverser les quelques kilomètres qui séparent leur point de départ de la plage de Sebta où ils comptaient se rendre.