El Guerguerat: 61 kg de cocaïne saisis et un réseau international démantelé

Le poste-frontière d’El Guerguerat, véritable verrou stratégique reliant le Maroc au prolongement africain, vient d’être le théâtre d’un coup de filet majeur contre le crime organisé. Mardi dernier en début d’après-midi, la synergie opérationnelle entre la Sûreté nationale et l’Administration des douanes et impôts indirects a permis de mettre en échec une tentative d’acheminement de soixante-un kilogrammes de cocaïne pure, indique le quotidien Assabah de ce vendredi 31 juillet. Cette prise importante illustre la sophistication croissante des méthodes employées par les réseaux de narcotrafic opérant le long des corridors transsahariens, mais elle témoigne également de la vigilance renforcée des dispositifs de contrôle nationaux.

L’interception de ces cargaisons illégales est le fruit d’une intervention proactive appuyée par des protocoles d’inspection rigoureux. Lors de la vérification habituelle des flux de marchandises en provenance d’un pays d’Afrique subsaharienne, un camion de transport international a attiré l’attention des agents sur place. Le recours aux unités cynotechniques spécialisées s’est avéré décisif. Les chiens policiers ont rapidement marqué la structure métallique du poids lourd, orientant les fouilles vers des cachettes aménagées avec une grande précision technique. C’est au beau milieu de cavités spécialement soudées dans le châssis du véhicule que la drogue était empaquetée, dans l’espoir d’échapper au scanner et aux contrôles visuels de routine, lit-on dans Assabah.

L’opération s’est immédiatement soldée par l’arrestation de deux individus âgés respectivement de 30 et 34 ans, fortement suspectés d’être les convoyeurs de ce chargement clandestin. Placés sous le régime de la garde à vue, les deux hommes font l’objet d’une enquête judiciaire approfondie dirigée par le parquet compétent. Les investigations s’attachent à remonter la chaîne logistique de cette cargaison pour identifier l’ensemble des ramifications du réseau, tant au niveau des commanditaires installés à l’étranger que des relais potentiels chargés de la réception ou du transit de la marchandise sur le territoire national. Selon les précisions de la Direction générale de la Sûreté nationale, cette saisie s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale visant à verrouiller les axes transfrontaliers contre les menaces sécuritaires émergentes. Face à la mutation des itinéraires du trafic international de stupéfiants, qui utilisent de plus en plus les voies terrestres africaines pour approvisionner divers marchés, les services de sécurité marocains maintiennent un niveau d’alerte maximal à El Guerguerat afin de neutraliser toute tentative d’infiltration du crime transatlantique et transcontinental.