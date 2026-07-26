Société

Trafic international de drogue: plus de trois tonnes de cocaïne saisies au large de Tarfaya

Des éléments du commandement régional de la Gendarmerie royale de Laâyoune-Sakia El Hamra lors de l'opération ayant permis la saisie de plus de trois tonnes de cocaïne au large des côtes de Tarfaya.

Les éléments du commandement régional de la Gendarmerie royale de Laâyoune-Sakia El Hamra ont mis en échec une tentative de trafic international de drogue au large des côtes de Tarfaya. L’opération a permis la saisie de plus de trois tonnes de cocaïne et l’ouverture d’une enquête pour identifier l’ensemble des personnes impliquées dans ce réseau criminel.

Par La Rédaction
Le 26/07/2026 à 16h28

Les éléments du commandement régional de la Gendarmerie royale de Laâyoune-Sakia El Hamra ont mis en échec une tentative de trafic international de drogue au large des côtes de Tarfaya. Cette opération a permis la saisie de plus de trois tonnes de cocaïne, dans ce qui constitue l’une des plus importantes prises réalisées dans le cadre de la lutte contre les réseaux internationaux de trafic de stupéfiants.

Selon les informations disponibles, cette opération a été menée sur la base de renseignements précis ayant permis de détecter des mouvements suspects en mer. Les investigations ont révélé que des embarcations pneumatiques avaient récupéré une cargaison de cocaïne auprès d’un navire marchand pour la livrer l’acheminer vers les côtes marocaines.

Lire aussi : Démantèlement de plusieurs réseaux de drogue: vaste coup de filet de la DGSN et de la DGST dans plusieurs villes

L’objectif était d’introduire la marchandise sur le territoire national afin d’en assurer la distribution dans le cadre d’un réseau de trafic international de drogue. L’intervention rapide et coordonnée des éléments de la Gendarmerie royale a permis d’intercepter les embarcations avant leur arrivée à terre et de saisir l’intégralité de la cargaison, mettant ainsi un terme à l’opération de contrebande.

Cette intervention porte un nouveau coup dur aux réseaux criminels actifs dans le trafic international de stupéfiants et illustre le renforcement des dispositifs de surveillance maritime dans cette zone.

Une enquête ouverte

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie déployée par le commandement régional de la Gendarmerie royale de Laâyoune-Sakia El Hamra pour lutter contre la criminalité transfrontalière organisée. Cette stratégie repose notamment sur un renforcement de la surveillance des façades maritimes ainsi que sur l’intensification des opérations de veille et d’intervention destinées à déjouer les tentatives de trafic international.

Parallèlement, les services compétents ont ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent afin d’identifier l’ensemble des ramifications de ce réseau criminel.

Les investigations en cours visent à déterminer l’identité des personnes impliquées et à établir les éventuelles connexions de cette organisation, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Par La Rédaction
Le 26/07/2026 à 16h28
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