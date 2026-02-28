Société

Éducation inclusive: les 10.000 travailleurs sans salaire depuis six mois bientôt régularisés

Un élève en situation de handicap à l'école Al Imam Mouslim, à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

Le secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale a annoncé ce samedi le début du versement des six mois de salaire impayés au profit de 10.000 sociaux intervenant dans le secteur du handicap.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 28/02/2026 à 14h00

Le secrétariat d’État a indiqué, dans un communiqué, que les associations liées au Programme d’éducation en faveur des enfants en situation de handicap «ont été informées que leurs subventions seront transférées» incessamment selon «les conditions requises» afin de bénéficier de la subvention mensuelle à partir de 2025.

Ce département précise néanmoins qu’une partie de ces associations ont présenté des candidatures qui ne remplissent pas les critères d’éligibilité pour pouvoir recevoir ce soutien. Il appelle ainsi les associations non admissibles «à accélérer la régularisation de leur situation financière, et ce afin de bénéficier de ce soutien».

Lire aussi : Travail, santé, éducation... Le triste sort des personnes handicapées au Maroc

Toujours selon le communiqué, les parties gouvernementales concernées saisissent cette occasion pour réaffirmer leur «volonté d’assurer» la continuité des services fournis aussi bien pour les travailleurs sociaux que les associations partenaires de ce programme.

Pour rappel, près de 10.000 travailleurs sociaux intervenant dans le secteur du handicap ont été privés de rémunération depuis six mois, une situation qui risquait de menacer la continuité de l’accompagnement de quelque 30.000 enfants inscrits au programme social, selon l’Observatoire marocain de l’éducation inclusive.

Ce dernier, membre d’un collectif regroupant près de 400 associations participant au programme social, avait exprimé sa profonde inquiétude face au retard enregistré dans le financement annuel des dispositifs de soutien à la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 28/02/2026 à 14h00
#Education#droits des enfants#handicap#gouvernement

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Éducation inclusive: le gouvernement s’engage à régulariser la situation de 10.000 travailleurs sans salaires depuis six mois

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Éducation inclusive: à Casablanca, l’école Al Imam Mouslim se donne pour mission d’intégrer les enfants en situation de handicap

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Initiative «L’École à l’hôpital»: l’AMH s’engage pour une éducation inclusive

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Travail, santé, éducation... Le triste sort des personnes handicapées au Maroc

Articles les plus lus

1
Autonomie du Sahara: comment l’Algérie craint pour ses frontières contestées et demande une garantie américaine
2
Admission, filières, gestion... Ce qu’il faut savoir sur l’Académie des métiers de l’aéronautique
3
Frappes en Iran: Royal Air Maroc et plusieurs compagnies aériennes annulent des vols vers le Moyen-Orient
4
En images, les premiers conteneurs tombés du navire Ionikos s’échouent sur le littoral de Casablanca
5
Dattes algériennes: tous ces dangers pour la santé auxquels les Marocains s’exposent
6
Algérie: le silence imposé à Lyes Guernine, 22 ans, condamné pour un maillot marocain
7
Port de Casablanca: le trafic maritime toujours suspendu après la chute de 85 conteneurs du navire Ionikos
8
Reprise de la raffinerie Samir: le tribunal de commerce de Casablanca rejette l’offre de l’émirati MJM
Revues de presse

Voir plus