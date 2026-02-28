Éducation inclusive: les 10.000 travailleurs sans salaire depuis six mois bientôt régularisés

Le secrétariat d’État a indiqué, dans un communiqué, que les associations liées au Programme d’éducation en faveur des enfants en situation de handicap «ont été informées que leurs subventions seront transférées» incessamment selon «les conditions requises» afin de bénéficier de la subvention mensuelle à partir de 2025.

Ce département précise néanmoins qu’une partie de ces associations ont présenté des candidatures qui ne remplissent pas les critères d’éligibilité pour pouvoir recevoir ce soutien. Il appelle ainsi les associations non admissibles «à accélérer la régularisation de leur situation financière, et ce afin de bénéficier de ce soutien».

Toujours selon le communiqué, les parties gouvernementales concernées saisissent cette occasion pour réaffirmer leur «volonté d’assurer» la continuité des services fournis aussi bien pour les travailleurs sociaux que les associations partenaires de ce programme.

Pour rappel, près de 10.000 travailleurs sociaux intervenant dans le secteur du handicap ont été privés de rémunération depuis six mois, une situation qui risquait de menacer la continuité de l’accompagnement de quelque 30.000 enfants inscrits au programme social, selon l’Observatoire marocain de l’éducation inclusive.

Ce dernier, membre d’un collectif regroupant près de 400 associations participant au programme social, avait exprimé sa profonde inquiétude face au retard enregistré dans le financement annuel des dispositifs de soutien à la scolarisation des enfants en situation de handicap.