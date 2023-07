Travail, santé, éducation... Le triste sort des personnes handicapées au Maroc

Une grande partie de la population en situation de handicap ne peut accéder à un nombre considérable de services de base, avec à leur tête la santé, l’enseignement et l’emploi. Plus encore, les personnes se trouvant dans cette situation sont également privées de couverture de la CNSS. C’est la triste conclusion d’un rapport présenté, récemment, devant la Chambre des conseillers par une commission thématique instituée au sein de la Chambre pour plancher sur cette question.

Le rapport, présenté par la parlementaire RNI Fatima El Hassasni, dont les conclusions ont été reprises par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 27 juillet, établit que la proportion des personnes présentant un handicap augmente en fonction de l’âge. Le document indique qu’un nombre très limité de personnes se trouvant dans cette situation a pu avoir accès au système de l’enseignement, tous niveaux confondus. La majorité n’a donc aucun niveau d’instruction. Ce qui aggrave encore cette situation, poursuit le quotidien, c’est l’absence d’une équité régionale en termes de distribution des établissements d’intégration scolaire des personnes en situation de handicap.

Situation qui n’est d’ailleurs pas près d’évoluer, étant donné le retard dans la publication des textes d’application de la loi-cadre relative aux personnes handicapées. Ce retard législatif signifie la pérennisation de la situation de discrimination dont ces personnes souffrent et, surtout, le maintien de l’approche caritative, jusque-là adoptée dans le traitement de leur cas. Ce qui n’est pas sans présenter une atteinte à leur dignité de citoyens. Nous parlons ici, souligne Al Ahdath Al Maghribia, de citoyens à part entière qui ont donc légalement droit à l’accès à tous les services, au même titre que le reste des citoyens de ce pays. L’État, estime le quotidien, doit donc assumer son entière responsabilité dans la mise en œuvre complète du cadre législatif régissant la situation de cette catégorie de citoyens.

Quoi qu’il en soit, souligne le quotidien, le cas des personnes en situation de handicap renseigne clairement sur l’écart flagrant qui existe encore, dans notre pays, entre les programmes mis en place par le gouvernement et la réalité de leur niveau de concrétisation.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 66,1% des personnes handicapées n’ont jamais été à l’école. 66,6% d’entre elles sont de sexe féminin. Ces chiffres ont d’ailleurs été corroborés dans les rapports du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique qui soulignent que les politiques de l’enseignement au Maroc n’ont toujours pas pu intégrer les enfants en situation de «difficultés sociales» ni toutes les autres catégories sociales vivant une situation de précarité. Ce qui rend ces politiques incapables de parvenir à une éducation intégrante.

De point de vue de l’accès aux services de santé, la situation n’est pas bien meilleure. La preuve: 60% des personnes en situation de handicap n’ont toujours pas accès aux services de santé. D’abord pour des raisons purement financières, mais aussi, et c’est le cas pour 38% des personnes concernées, à cause de l’absence de structures sanitaires faciles accessibles, particulièrement en milieu rural. Ces discriminations s’accentuent lorsqu’on aborde le milieu de l’emploi. Le rapport de la commission parlementaire indique, à ce propos, que seules 13,6% des personnes en situation de handicap ont un emploi. Cette proportion est trois fois supérieure à la situation qui prévaut au niveau global. Encore une fois, ce sont les femmes qui souffrent le plus de cette discrimination, étant donné qu’elles sont à peine 2,7% à pouvoir exercer un emploi.