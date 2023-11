Éco-cité Zenata: voici où en est l’opération de réinstallation des habitants et des industriels

S’étendant sur une superficie de 1.860 hectares, l’Éco-cité Zenata est un projet urbain novateur qui ambitionne d’accueillir 300.000 habitants et créer 100.000 emplois à terme. Dès ses débuts, cette ville s’est distinguée en obtenant le prestigieux label de performance «Ecocity Label» délivré par Cerway, un organisme international spécialisé dans la certification HQE™ (Norme Haute Qualité Environnementale).

Déclarée projet d’utilité publique suite au protocole d’accord de février 2006 signé sous la Haute Présidence de Sa Majesté le Roi, l’Éco-cité Zenata offre une alternative urbaine durable aux générations actuelles et futures pour des opportunités socio-économiques diverses et une qualité de vie améliorée.

Pour développer l’Éco-Cité Zenata, des préalables ont été nécessaires, notamment la sécurisation et la libération du foncier. La Direction des Domaines a procédé dans le cadre de la loi 7-81, aux expropriations de 1.150 hectares de terrains privés et 648 cabanons en occupation temporaire du bord de mer.

L’opération de réinstallation va bon train

De la réinstallation des 8.946 familles habitant les quartiers insalubres à la préservation des 132 unités industrielles éligibles, en passant par des actions sociales et éducatives, l’Éco-cité Zenata a pris plusieurs mesures pour garantir une réinstallation réussie.

Dans un premier temps, un PV pour les catégories affectées par le projet a été signé entre les parties prenantes (Autorités locales, Commune, Direction des Domaines et la Société d’Aménagement Zenata [SAZ]) pour arrêter une liste de recensement des familles éligibles et mettre en place des solutions et des mesures d’accompagnement pour le processus de réinstallation.

Ainsi, il a été décidé entre autres, de proposer aux familles bidonvilloises éligibles un relogement consistant en un logement social subventionné répondant au programme national «villes sans bidonvilles». Ensuite, la SAZ a complété le dispositif mis en œuvre en adoptant un Plan d’Action de Réinstallation (PAR).

Le PAR répond au cadre réglementaire de la loi marocaine d’une part et aux normes internationales en matière de réinstallation d’autre part permettant de minimiser et atténuer les effets du déplacement physique et économique des personnes éligibles.

À ce jour, 3.908 familles ont pu obtenir leurs titres fonciers, leur assurant ainsi une propriété formelle et sécurisée. De plus, 3.556 familles ont obtenu les autorisations de construire nécessaires pour leurs nouveaux logements. Parmi ces familles, 3.502 ont déjà entamé les travaux de construction dans leur nouveau quartier Jnane Zenata qui s’étale sur 142 hectares au sein de l’Éco-cité Zenata.

L’Éco-cité Zenata facilite la réinstallation des activités industrielles

La réinstallation des industriels constitue également un autre volet essentiel du projet. L’opération vise à permettre aux industriels concernés de bénéficier d’une nouvelle zone industrielle aménagée qui s’étale sur 74 hectares, permettant ainsi de sauvegarder l’emploi local et de créer de nouvelles opportunités d’emplois pour les populations bidonvilloises établies sur le site de recasement qui se trouve à proximité de la zone industrielle. À ce jour, des progrès importants ont été réalisés, avec la signature de 92 ventes de lots subventionnés. Jusqu’à présent, 36 usines sont déjà opérationnelles, tandis que 26 industries sont en cours de construction, et 14 sont achevées.

Un programme social triennal ambitieux

Un plan d’action social triennal, en collaboration avec les autorités locales et les parties prenantes, a été mis en place pour faciliter la réinstallation physique et l’intégration sociale des habitants relogés. Depuis 2014, la Société d’aménagement Zenata (SAZ) a entrepris plusieurs actions sociales de proximité. C’est ainsi que 1.000 élèves de Zenata ont bénéficié, chaque année, d’un programme de soutien scolaire.

Un programme sportif a aussi été instauré pour encourager la pratique du sport parmi 1.000 jeunes de Zenata chaque année. Différentes disciplines sportives telles que le football, le handball, le volleyball, le ping-pong, les arts martiaux et le basketball sont proposées.

Des séjours estivaux sont également organisés pendant les vacances scolaires estivales, offrant à 500 enfants l’opportunité de participer à des activités récréatives et éducatives sur une durée de cinq semaines. Un concours talent est, en outre, organisé entre toutes les écoles de Zenata, mettant en valeur les talents artistiques, sportifs et culturels des élèves. Des ateliers de sensibilisation sont organisés pour la population de Zenata, visant à promouvoir leur participation au développement de la ville. Plus de 300 participants sont impliqués chaque année.

Un programme Excellence qui concerne 50 bacheliers les plus méritants leur propose un accompagnement personnalisé axé sur les softskills: coaching, prise de parole en public, théâtre et des visites aux entreprises prestigieuses pour les préparer au monde du travail. Ce programme permet aux 4 meilleurs de chaque promotion d’avoir des bourses dans l’une des prestigieuses universités du Maroc.

Un service de transport scolaire est mis en place, en partenariat avec la commune de Aïn Harrouda, pour améliorer les conditions de scolarisation de plus de 375 élèves vivant dans les quartiers concernés par la réinstallation, en leur assurant un moyen de transport. De plus, la SAZ, en partenariat avec l’Agence de Développement Social, forme plus de 38 associations et leaders issus du territoire de Zenata, les aidant à développer des projets sociaux au profit de la communauté.

Grâce à une planification minutieuse et à des partenariats solides, l’Éco-cité Zenata a réussi à assurer une réinstallation optimale pour les habitants et les industriels concernés. Avec des logements améliorés, des opportunités d’emploi et des infrastructures sociales et éducatives.