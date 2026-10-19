Du bras du donneur au lit du patient... dans les coulisses du traitement du sang à Oujda

Derrière chaque poche de sang qui parvient à un patient se cache un parcours minutieux d’opérations techniques et d’analyses de laboratoire, constituant une garantie essentielle pour la sécurité et la qualité de cette substance vitale. À Oujda, le Centre de traitement du sang et de ses dérivés joue un rôle central dans la sécurisation de ce processus, en s’appuyant sur des équipements sophistiqués et des technologies modernes, et en respectant les normes de qualité et de sécurité.

Ce qui garantit la fourniture d’un sang sûr et conforme aux normes en vigueur au profit des patients et des blessés des différentes provinces de la région de l’Oriental. Le sang donné fait l’objet, au sein du laboratoire de qualification et de gestion du sang, d’une série d’étapes techniques intégrées, supervisées par des cadres spécialisés: pesée des poches, puis séparation des composants sanguins essentiels, préparation des globules rouges, des plaquettes et du plasma, dans le respect de conditions scientifiques rigoureuses tenant compte de la spécificité de chaque composant et des besoins de l’utilisation thérapeutique.

Ces étapes revêtent une importance cruciale, car la mission du centre ne se limite pas au traitement du sang et à la séparation de ses composants, mais comprend également sa soumission à des analyses et examens de laboratoire précis, notamment la détermination du groupe sanguin et la vérification de sa compatibilité avec le sang du patient, avant d’autoriser sa distribution à des fins thérapeutiques. Ces procédures s’inscrivent dans le cadre d’un système de contrôle intégré visant à garantir la sécurité du sang et de ses dérivés. Le processus peut prendre jusqu’à 48 heures avant que le sang ne soit prêt à être utilisé.

Dans ce contexte, Dr Sanaa Ismail, représentante de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés dans la région de l’Oriental, souligne que le centre s’appuie sur des équipements de pointe et des technologies de haute précision pour détecter d’éventuels marqueurs biologiques et viraux, tout en veillant à soumettre les différentes étapes de travail à un contrôle continu et au respect des normes accréditées en matière de qualité et de sécurité.

Certification Iso 9001: des normes spécifiques

Dans une déclaration à Le360, elle indique que l’obtention par l’établissement de la certification qualité selon la norme «ISO 9001:2015» reflète son engagement à appliquer un système de gestion de la qualité et à renforcer les conditions de travail conformément à des normes spécifiques, consolidant ainsi la position du centre en tant que maillon essentiel dans le système de prise en charge des patients et de garantie de l’approvisionnement en sang et ses dérivés selon les exigences de sécurité et de qualité.

De son côté, Dr Hasnaa Bendaha, responsable au laboratoire de qualification et de gestion du sang, explique que le laboratoire assure la qualification des unités de sang et leur préparation selon un parcours technique rigoureux, passant par plusieurs étapes intégrées visant à garantir la sécurité et la qualité des produits sanguins dérivés.

«Des efforts continus»

Elle ajoute que la totalité du sang collecté auprès des donneurs est d’abord soumis à un processus de séparation de ses composants de base, à savoir le concentré de globules rouges, le concentré de plaquettes et le plasma, chaque composant étant traité individuellement selon des conditions techniques spécifiques.

«Ce processus nécessite une série de procédures précises et d’efforts continus supervisés par des cadres et techniciens spécialisés. Cela commence par la pesée des poches de sang total, suivies d’opérations de séparation et de préparation à l’aide de techniques et d’équipements dédiés à cet effet» indique la responsable de la santé.

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«Les unités de sang ne sont distribuées aux patients qu’après l’achèvement de toutes les étapes de contrôle et d’analyse, y compris la détermination du groupe sanguin et la vérification de sa compatibilité avec les échantillons des patients, dans le cadre d’un système intégré garantissant la sécurité sanguine», souligne-t-elle.

La responsable précise que la concordance des groupes sanguins et la réalisation des examens de laboratoire nécessaires constituent un pilier fondamental pour garantir une transfusion sanguine sûre et saine, contribuant ainsi à la protection des patients et à l’obtention des meilleurs résultats thérapeutiques possibles.

Chaque donneur est essentiel

Entre l’évolution des équipements, la précision des analyses de laboratoire et la compétence des cadres spécialisés, le Centre de traitement du sang et de ses dérivés d’Oujda continue de jouer son rôle dans la sécurisation de cette substance vitale, en s’appuyant sur des normes de qualité et de sécurité qui renforcent la confiance dans les services fournis aux patients.

Cependant, la garantie de la pérennité de ce système ne s’arrête pas aux limites des potentialités techniques et humaines, mais dépend également de l’engagement des citoyens dans le don de sang volontaire et régulier, en tant qu’acte de solidarité qui peut contribuer à sauver une vie humaine et faire de chaque donneur un maillon essentiel de la chaîne des soins de santé.