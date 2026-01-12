Diabète de type 1: l’Union européenne approuve un premier traitement qui ralentit la progression de la maladie

Le Teizeild est approuvé dans l'Union européenne pour traiter le diabète de type 1 de stade 2.

Avec cette approbation, Teizeild devient «le premier traitement modificateur» du diabète de type 1 «approuvé dans l’UE», précise Sanofi.

L’autorisation porte sur le traitement des adultes et des enfants de plus de huit ans atteints de diabète de type 1 de stade 2.

Administré en perfusion, il ne guérit pas mais ralentit la progression de cette maladie chronique en freinant la réaction auto-immune. Il agit quand le diabète est détectable mais avant l’arrivée de symptômes pour freiner son évolution vers le stade clinique de la maladie (stade 3) qui nécessite des injections d’insuline pour faire baisser la glycémie.

L’approbation du traitement par la Commission européenne «est basée sur les résultats positifs» d’une étude (TN-10) qui démontre la capacité de l’anticorps monoclonal Teizeild à retarder l’apparition du stade 3 du diabète de type 1 «d’une durée médiane d’environ deux ans par rapport au placebo», explique Sanofi dans son communiqué.

À la fin de l’étude, «la proportion de patients qui sont restés au stade 2 du (diabète de type 1) était presque deux fois plus élevée dans le groupe Teizeild que dans le groupe placebo (57% contre 28%)», précise Sanofi.

En 2023, Sanofi a acquis la biotech américaine Provention Bio pour 2,9 milliards de dollars, en vue de se renforcer dans le diabète et contre les maladies immunitaires.

Le marché du diabète de type 1 au sein des sept économies majeures (G7) devrait atteindre 9,9 milliards de dollars à l’horizon 2033. Cette croissance sera soutenue par le lancement de plusieurs thérapies en phase terminale de développement clinique, notamment des agents immunomodulateurs. Selon le cabinet d’études GlobalData, les États-Unis exerceront une hégémonie quasi totale sur ce segment, captant 91,6% des parts de marché au terme de la décennie.

À ce jour, le Teizeild bénéficie déjà d’une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, au Canada, en Israël, ainsi qu’en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït.