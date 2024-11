Sixième édition du Prix Sanofi Maroc de recherche en diabète: encourager et valoriser la recherche biomédicale dans le diabète au Maroc

Organisé sous l’égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale et celui de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, le Prix Sanofi de recherche en diabète coïncide avec la Journée mondiale du diabète. Il a pour objectif de contribuer au développement de la recherche biomédicale et pour le diabète en particulier au Maroc.

Les Sanofi Diabetes Research Awards ont accueilli cette année deux nouveaux partenaires: la Société marocaine d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique (SMEDIAP) et le Centre d’innovation en e-santé de l’Université Mohammed V (CIeS). Le programme scientifique de la cérémonie s’est articulé autour de deux panels: «Diabète en milieu scolaire: comment relever le défi de la sensibilisation» et «Diabète de type 2: évolutions thérapeutiques et technologiques pour une prise en charge optimale du patient».

«Sanofi est fier de contribuer avec ses partenaires institutionnels et scientifiques au développement de la recherche biomédicale dans le diabète au Maroc. 190 travaux de recherche ont été présentés aux experts membres du jury depuis la première édition des Sanofi Diabetes Research Awards lancés en 2018. En nous tournant vers l’avenir, nous voulons contribuer à maîtriser le diabète grâce à nos solutions thérapeutiques, nos programmes d’éducation, nos services, nos applications et nos appareils connectés», a déclaré Najla Cherif Hamdi, président-directeur général Sanofi Maroc.

Palmarès de l’édition 2024

Cette année, 52 travaux de recherche ont été soumis au jury composé d’experts reconnus. Les Centres hospitaliers universitaires, les hôpitaux militaires et les universités d’Agadir, de Ben Guerir, de Casablanca, de Marrakech, de Meknès, d’Oujda, de Rabat et de Tanger ont fourni des travaux de grande qualité. Les thématiques concernaient le diabète en milieu scolaire, le diabète en période de ramadan, les impacts sur les fonctions respiratoires et cardiovasculaires, la santé mentale du patient diabétique, la digitalisation de l’éducation thérapeutique et du contrôle glycémique, la grossesse…

Voici le palmarès de l’édition 2024 :

• Catégorie Diabète de l’adulte et de l’enfant. 1er prix: département d’endocrinologie, maladies métaboliques et nutrition de l’université Mohammed VI des Sciences de la Santé de Casablanca pour le travail de recherche intitulé «Troubles cognitifs chez les patients diabétiques de type 2».

2ème prix: service d’endocrinologie-diabétologie de l’hôpital militaire Moulay Ismail de Meknès pour le travail de recherche intitulé «Insulin Degludec and insuline Glargine U-300 four times a week versus insulin Glargine U-100 once a day in patients with type 2 diabetes: A prospective study»

• Catégorie Digitalisation de la prise ne charge du diabète.1er prix : Service d’endocrinologie-diabétologie et nutrition du CHU Mohammed-VI Oujda pour le travail de recherche intitulé «DiabGest». 2ème prix : Université Mohamed VI polytechnique de Ben Guerir pour le travail de recherche intitulé «Assessing the Precision of AI-Powered Chatbots in Nutritional Management of Diabetes: A comparative study».

Au cours de cette journée, un colloque scientifique a permis de mettre l’accent sur le diabète de l’enfant en milieu scolaire. L’initiative KiDS (Kids and diabetes in schools) a notamment été présentée. Fruit d’un partenariat entre Sanofi, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, KiDS vise à améliorer la connaissance du diabète en milieu scolaire parmi les élèves et le personnel pédagogique et administratif et à protéger les enfants et les adolescents atteints de diabète de type 1 de la stigmatisation.

Cette initiative vise aussi à former les infirmières des écoles au diabète, aux situations d’urgence (hypoglycémie) et à soutenir les efforts de prévention du diabète de type 2 en incluant l’éducation à la nutrition et à un mode de vie plus sain dans les programmes scolaires nationaux.

Sanofi soutient les programmes de lutte contre le diabète qui contribuent à répondre aux besoins non satisfaits en matière d’accès et d’éducation à travers le monde et à aider les personnes atteintes à améliorer leur prise en charge et à mieux comprendre leur maladie.