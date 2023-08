Développement: Kénitra affiche fièrement ses progrès économiques, urbanistiques et environnementaux

Une équipe du 360 s’est rendue jeudi à Kénitra, dont elle a parcouru ses principales artères et ses quartiers en s’attardant sur plusieurs projets de développement socio-économique, comme le site de la zone franche, situé sur la route de Sidi Yahya El Gharb, l’embouchure de l’oued Sebou, dont les eaux sont mieux traitées, ou encore les espaces verts.

Le centre-ville est devenu propre et moderne avec ses grands boulevards, ses nombreux cafés et ses restaurants. Quant à l’Université Ibn Toufail et ses grandes écoles, elles constituent le fleuron de la capitale du Gharb.

Sur le plan urbanistique, de beaux immeubles et de belles villas ont fleuri dans de nombreux quartiers. De l’avis de la Commune, l’habitat insalubre a presque disparu -il existe toutefois de nombreuses poches, ndlr-, en témoigne l’édification du grand parc Le Vallon sur une superficie de 5 hectares où étaient bâtis des bidonvilles et logements insalubres.

Sans oublier que le maire RNiste Anass Bouanani a trouvé une solution aux problèmes qui minaient le secteur du transport urbain il y a encore quelques années.

S’étendant sur une superficie de 76 km2, Kénitra compte également des sites touristiques comme la réserve de Sidi Boughaba, la plage de Mehdia et l’embouchure de l’Oued Sebou. Mais, les habitants conviennent que ces trois beaux sites ont besoin de plus d’entretien, d’équipements et de gestion appropriée.

Interrogé par Le360, le vice-président de la commune, Mohamed Taji, a fait part de la volonté des autorités locales de poursuivre le développement de Kénitra et de sa région. Il a également évoqué la question de la construction du port fluvial, indiquant que ce projet n’a pas été abandonné et reste d’actualité.

Le problème de «la pollution causée par les rejets de charbon par la station de production électrique de l’ONEE» a été également abordé par l’élu. «Nous allons résoudre ce problème dans le cadre du développement des énergies renouvelables», a-t-il affirmé.

Il faut signaler par ailleurs que Kénitra compte des milliers de ses fils établis dans le monde. «Pour rendre hommage aux Marocains du monde originaires de Kénitra, la ville a inaugurer, jeudi 10 août à l’occasion de la journée nationale des MRE, un festival des arts et de la culture», a déclaré Mohamed Taji.