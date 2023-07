De Jeddah à Oujda, les images des pèlerins marocains heureux de fouler à nouveau le sol du pays

Des youyous, des dattes et du lait. Et surtout beaucoup de joie et un sentiment de soulagement pour les familles venues recevoir le premier groupe des pèlerins de l’Oriental, de retour au pays en provenance des lieux saints.

Il est près de trois heures du matin, ce mardi 4 juillet, quand un appareil opéré par Royal Air Maroc se pose sur le tarmac de l’aéroport Oujda-Angad, avec à son bord 290 pèlerins issus des villes de la région, d’Oujda, Berkane, Ahfir ou Taza.

Heureux de refouler le sol du pays, les pèlerins ont été tout autant soulagés et agréablement surpris par la qualité de l’accueil et du service qui leur ont été réservés.

Dans diverses déclarations données pour Le360, ils n’ont pas caché leur satisfaction de voir tous les services de l’aéroport mobilisés pour leur faciliter les différentes démarches, qu’il s’agisse de la police des frontières, la douane, la sécurité ou les services au sol.

Heureux d’être de retour au pays, ils ont loué la qualité des prestations dont ils ont bénéficié, aussi bien dans les lieux saints que lors de leur retour au Royaume. Et toutes et tous, dans une ambiance de piété, ont élevé des prières pour le roi Mohammed VI.

Pour rappel, le premier groupe de pèlerins marocains était de retour le lundi 3 juillet. La phase retour, qui concerne près de 34.000 pèlerins, se poursuivra jusqu’au 22 de ce mois de juillet.