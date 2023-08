De bonnes nouvelles

1. D’abord, une information dont on peut être fier:

Quarante et un étudiants marocains sur soixante étrangers de la filière des classes préparatoires aux Grandes écoles françaises ont réussi le concours d’entrée à l’École polytechnique de Paris pour l’année universitaire 2023-2024. Les Marocains arrivent en tête. Dix Tunisiens et un Algérien ont été admis à ce concours.

Malgré le déclin dont souffre la France en ce moment, cette école garde un prestige et une qualité qui ne se démentent pas. Rigueur et exigence dans la continuité et la persévérance vers l’excellence.

2. Qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des Lionnes de l’Atlas. Elles affronteront demain l’équipe française au Hindmarsh Stadium à Adélaïde en Australie.

3. Le montant des transferts d’argent par la diaspora marocaine dans le monde a été pour l’année 2022 de 109 milliards de Dirhams, soit 7% du Produit intérieur brut.

Le transfert des Algériens ne dépasse pas 1,1% du PIB de leur pays.

Les MRE ont, depuis toujours, transféré des sommes importantes vers leur patrie pour une bonne raison: dans leur écrasante majorité, ils veulent investir parce qu’ils comptent un jour rentrer au pays. Confiance et espérance.

4. Le Président français Emmanuel Macron a fini par écrire à Sa Majesté une lettre amicale de félicitations pour la 24ème Fête du Trône.

La semaine dernière, n’ayant pas eu d’information sur cette missive, qui n’a été rendue publique que dans l’après-midi de lundi 31 juillet, j’épinglais Macron pour son manque de courtoisie. Mea culpa! L’ambassadeur de France au Maroc m’a fait savoir que le Président avait écrit et signé une lettre pour Sa Majesté le samedi soir.

Cette lettre a été bien reçue par les Marocains. Chacun l’interprète selon sa connaissance du dossier dit de «la crise franco-marocaine».

Pour moi, elle fait partie des bonnes nouvelles de ce mois d’août. Est-ce à dire que les relations vont reprendre comme avant, que la France va faire un pas pour mieux reconnaître la marocanité du Sahara? Je n’en sais rien.

Macron est certainement en train de peser le pour et le contre, et force est de constater que la junte qui dirige l’Algérie ne cédera sur aucun point et continuera à culpabiliser la France éternellement.

La preuve: une strophe anti-française a été ajoutée au chant national. Le président Tebboune a fait le voyage à Moscou et annulé celui prévu à Paris.

On comprend le président français qui ne veut pas heurter l’hypersensibilité du régime algérien. Durant les manifestations en France contre la mort du jeune Nahel, des drapeaux algériens ont été exhibés. La junte algérienne est capable de créer en France des troubles pour punir une politique qui pencherait du côté marocain.

En politique diplomatique, rien n’est gratuit. Macron devrait juste se souvenir qu’il vaut mieux renforcer l’amitié franco-marocaine que d’essayer d’être complaisant avec des généraux qui ont fait de la haine de la France une obsession et une valeur marchande.

5. Le Maroc est une nation solide et stable. Son amitié avec la France est très ancienne et forte. Les relations entre les deux pays, même quand elles ont connu des difficultés, ont toujours fini par s’apaiser et reprendre leur niveau de qualité.

Entre la France et le Maroc, il n’y a pas de «rente mémorielle», comme l’a dénoncé Macron à propos de la politique algérienne vis-à-vis de la France. Nous n’avons pas de mémoire meurtrie et pleine de sang. Le protectorat a été une présence relativement «légère», même si les Français n’ont presque rien fait pour développer le Maroc entre 1912 et 1956.

Reste que le Maroc ne nourrit aucune malveillance à l’égard de la France. Ce qu’il cherche, c’est à être considéré à la hauteur de ce qu’il est devenu et respecté en tant que peuple et roi. Il ne réclame pas de faveur.

6. Le prix du litre d’essence à la pompe ne dépassera pas 10 dirhams. Bonne nouvelle! Non? Hélas, c’est une bien fausse nouvelle. Désolé.