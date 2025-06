Dar Bouazza: l’expulsion des résidents de 460 cabanons reportée

L’évacuation des 460 cabanons situés sur le terrain immatriculé sous le titre foncier n°30.888, au point kilométrique 16 sur la route d’Azemmour à Dar Bouazza, à la sortie de Casablanca, n’a pas été menée à son terme hier, mardi 24 juin 2025, malgré le jugement rendu en mai dernier par la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui en ordonnait l’exécution à cette date.

D’après l’un des résidents, les autorités se sont présentées sur les lieux le matin du mardi 24 juin, aux environs de 07h00. Le «Camping Caravaning Desserte des plages» devait alors être le théâtre d’une opération d’expulsion.

Selon le même interlocuteur, «un huissier de justice et un greffier sont arrivés vers midi, accompagnés du caïd ainsi que d’éléments des forces auxiliaires. L’huissier a informé les personnes présentes qu’il avait bien reçu leurs réclamations et doléances, et qu’il avait procédé à un constat sur place».

Selon un autre résident, «certains évoquent que des instructions verbales auraient été émises par la préfecture de Nouaceur en vue d’engager des négociations avec les habitants, dans la perspective d’éventuels désistements avant l’application du jugement».

Précédemment interrogés par Le360, plusieurs résidents affirment avoir été pris de court par cette décision, assurant n’avoir reçu aucun préavis ni avoir été informés de l’existence d’une quelconque procédure à ce sujet.

La zone en question, connue sous le nom de «Camping Caravaning Desserte des plages», abrite depuis plusieurs décennies des installations à usage d’habitation ou de loisir, dont certaines sont considérées par les occupants comme une résidence principale. Le terrain appartient à la famille Ghafir, dont l’un des membres fut président de la commune de Dar Bouazza.

Plusieurs résidents indiquent avoir acquis leur cabanon à travers des contrats de cession (pour des montants allant jusqu’à 150.000 dirhams) ou de location, documents signés et légalisés dans les services de la commune de Dar Bouazza, outre les redevances annuelles au titre des services de l’eau, l’électricité, etc.