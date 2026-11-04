Société

Création d’un parti politique «à référence hébraïque»: un récépissé sans valeur juridique

Le siège du ministère de l’Intérieur, à Rabat.

Contrairement aux informations qui circulent, aucune demande légale de création d’un parti politique «à référence hébraïque» n’a été déposée auprès du ministère de l’Intérieur. Selon une source informée, le document en question n’est qu’un courrier d’une page, sans aucune valeur juridique.

Par La Rédaction
Le 04/11/2026 à 17h15

Selon une source informée et contrairement à ce qui circule au sujet d’une déclaration de constitution d’un parti politique à référence hébraïque, le document concerné ne constitue en aucun cas une déclaration légale de création d’un parti. Il s’agit d’une simple correspondance d’une seule page, signée par une seule personne et déposée le 3 novembre 2026 au bureau d’ordre central du ministère de l’Intérieur, contre un récépissé. Ce courrier a été traité comme les centaines de correspondances et de documents que reçoit quotidiennement le ministère.

La même source souligne que la création d’un parti politique au Maroc obéit à une procédure légale précise. Celle-ci exige de remplir un ensemble de conditions et de formalités, puis de déposer le dossier auprès du service compétent, conformément aux dispositions en vigueur. Un simple dépôt de courrier au bureau d’ordre central du ministère ne saurait en tenir lieu.

Lire aussi : Le chaînon manquant de l’action publique

Par ailleurs, la loi organique relative aux partis politiques frappe expressément de nullité la constitution de tout parti fondé sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale. Cette disposition figure parmi les garde-fous juridiques fondamentaux qui encadrent la liberté de création des partis dans le Royaume.

Dès lors, poursuit la source, ni le dépôt de ce courrier ni la tentative de lui conférer un caractère légal en faisant circuler son récépissé n’ont d’effet juridique en matière de constitution d’un parti politique. Toujours selon elle, la manière dont ce document a été diffusé laisse penser que l’initiative dépasse la simple démarche administrative: elle viserait à attirer l’attention et provoquer un emballement médiatique à des fins douteuses.

Par La Rédaction
Le 04/11/2026 à 17h15
#partis politiques#Ministère de l'Intérieur#Fake news#désinformation

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