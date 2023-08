Covid 19: le déclenchement d’une nouvelle vague du sous-variant d’Omicron est envisageable

Le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué que le Maroc connaît une situation épidémiologique stable en n’enregistrant aucun cas de maladie résultant du sous-variant d’Omicron (Sars-Cov-2) également connu sous le nom de la souche Eris. Ce qui n’a pas empêché ce département de consulter la commission scientifique de la Covid 19 afin d’évaluer les risques au niveau national et de fournir les recommandations nécessaires dans le cadre de la vigilance épidémiologique et la préparation continue du centre national des opérations d’urgence de santé publique.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 14 août, que la même source souligne que l’évaluation a conclu que la propagation du sous-variant et le déclenchement d’une nouvelle vague dans le Royaume demeurent envisageables. Aussi, il n’est pas exclu d’enregistrer certains cas graves, voire des décès chez les personnes âgées ou souffrant de déficit immunitaire ainsi que celles atteintes de maladies chroniques. En conséquence, poursuit le communiqué, le ministère de la Santé et la commission scientifique réitèrent leur appel sur la nécessité de compléter les doses de vaccin pour renforcer l’immunité contre les formes graves de la Covid 19.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le ministère et la commission appellent les personnes qui présentent des symptômes respiratoires à porter un masque, d’arrêter toute activité professionnelle ou sociale et de se rendre aux établissements de santé pour être diagnostiqué et recevoir le traitement approprié tout en évitant tout contact avec autrui. Le communiqué souligne, par ailleurs, que de nombreux pays dans le monde ont découvert l’existence de cette souche dont la gravité n’a pas été encore définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il faut rappeler que l’OMS avait annoncé, en mai dernier, la fin de l’état d’urgence sanitaire mondial pour la Covid 19, mais elle a continué à le considérer comme une menace pour la santé publique vu la probabilité de la propagation de nouvelles variantes et de sous-variantes. Le ministère de la Santé a indiqué dans le même communiqué qu’il suit de manière constante la situation épidémiologique dans le Royaume.