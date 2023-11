Corruption, détournement et vol: 11 individus, dont le directeur d’un hôpital public, arrêtés à Taza

Sur la base d’informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), la brigade régionale de la police judiciaire de Fès a procédé hier, jeudi 23 novembre, à l’arrestation de 11 personnes.

Cette affaire implique le directeur et des fonctionnaires d’un hôpital public ainsi que trois gestionnaires d’établissements hospitaliers privés à Taza. Ils sont suspectés de vol, d’abus de confiance, de détournement de fonds publics et de corruption, révélant un système organisé de malversation dans la gestion du matériel médical.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects auraient manipulé des documents administratifs pour vendre ou transférer des équipements médicaux publics sous prétexte qu’ils étaient obsolètes, alors qu’ils étaient encore fonctionnels.

Ils sont aussi soupçonnés d’être impliqués dans des actes d’extorsion ciblant les personnes ayant remporté les opérations d’adjudication concernant ce matériel médical, en plus de sa cession à nombre de cliniques privées.

Les perquisitions menées dans les domiciles et les cliniques privées des suspects ont permis de saisir une dizaine d’équipements et appareils médicaux, ainsi que d’autres articles, tels que des ustensiles, des lits, des écrans, des climatiseurs, des imprimantes et des ordinateurs, acquis par des moyens frauduleux.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de révéler toutes les circonstances de cette affaire, ainsi que d’identifier toutes les connexions et affiliations potentielles de ce réseau criminel.