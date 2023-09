Rabat: un employé d’une agence bancaire arrêté pour détournement de fonds

Les servies de la brigade régionale de la police judiciaire de Rabat ont déféré, mercredi dernier, un employé d’une agence bancaire du quartier Riad devant le parquet général compétent de la cour d’appel de Rabat chargée des crimes financiers. Le mis en cause est accusé de détournement et de dilapidation d’argent public, de falsification ainsi que de piratage des comptes et des systèmes informatiques bancaires, rapporte le quotidien Al Akhbar. L’affaire a éclaté il y a de cela quelques semaines quand une équipe d’inspection de la maison mère a effectué un audit interne suite à des plaintes de clients dénonçant des prélèvements frauduleux de leur compte bancaire.

Le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat a, après enquête préliminaire, déféré le suspect en état d’arrestation devant le juge d’instruction qui a ordonné son placement en détention préventive à la prison de Tamesna. Le magistrat a retenu les chefs d’inculpation de détournement de deniers publics, de piratage de système informatique de traitement des données et de falsification de documents officiels contre l’accusé. La commission d’inspection a relevé des dysfonctionnements et des déséquilibres financiers dans les comptes de la banque avant de découvrir que l’accusé avait effectué des transferts sur des comptes particuliers d’un montant de 1.200.000 dirhams.

Le quotidien Al Akhbar souligne que l’inspection générale de la Banque a soumis le dossier au parquet général compétent qui a chargé la brigade régionale de la police judiciaire de Rabat d’ouvrir une enquête sur ce sujet. L’enquête préliminaire a permis de découvrir de fausses écritures et la falsification de documents ayant causé des pertes financières à l’établissement bancaire et aux dépôts de ses clients. Les mêmes sources n’excluent pas que l’enquête approfondie qui sera entamée, dans quelques jours, par le juge d’instruction ne révèle de nouveaux développements dans cette affaire de détournement d’argent commis par le cadre bancaire.