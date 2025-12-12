Coopération maroco-japonaise: un don de 121.500 euros pour renforcer l’accès à l’eau à Taroudant

Le 12 décembre 2025, deux contrats de don ont été signés entre le Japon et des associations marocaines afin de soutenir des projets structurants dans le secteur de l’eau. Ces accords ont été conclus entre Nakata Masahiro, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc, et deux associations de la société civile, pour un montant total de 121.500 euros.

Ces dons s’inscrivent dans le cadre du programme japonais «Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL)», plus connu sous le nom de Kusanone, lancé en 1989. Depuis son lancement au Maroc, ce programme a permis le financement de 376 projets portés par des associations locales, pour une enveloppe globale d’environ 181,3 millions de dirhams, contribuant significativement à l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, indique un communiqué de l’ambassade du Japon au Maroc.

Dans le cadre du programme japonais KUSANONE, deux contrats de don d’un montant global de 121.500 euros ont été signés au profit d’associations marocaines, visant à améliorer l’accès à l’eau potable et à renforcer la résilience agricole dans la province de Taroudant.

Le premier projet concerne l’alimentation en eau potable du douar Tamsoult, relevant de la commune de Tafraouten, dans la province de Taroudant. Mis en œuvre par l’association Moustakbal Tamsoult pour le développement social, ce projet, doté d’un financement de 60.257 euros, vise à améliorer durablement l’accès à l’eau potable pour près de 730 habitants. Il permettra notamment d’assurer la disponibilité de l’eau en périodes de sécheresse et de mettre fin à la pénible corvée de transport de l’eau sur de longues distances, une charge qui pèse particulièrement sur les femmes et les enfants.

Le second projet, financé à hauteur de 61.243 euros, porte sur l’amélioration des canalisations hydro-agricoles dans quatre douars de la commune de Toubkal, également dans la province de Taroudant. Porté par l’association Ouanamrou pour le développement et la coopération, ce projet prévoit l’installation de 1.700 mètres de canalisations en PVC. Cette infrastructure permettra d’augmenter le débit d’eau, de réduire le temps d’acheminement vers les zones agricoles et d’élargir les superficies irriguées, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la résilience climatique de 1.264 habitants.

À cette occasion, l’ambassadeur du Japon a salué l’engagement et le dynamisme de la société civile marocaine, soulignant son rôle essentiel dans le développement durable et le bien-être des communautés locales.