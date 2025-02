Conférence arabe sur le foncier à Salé: la bonne gouvernance des terres et le logement décent au cœur des débats

Organisée en partenariat avec la Ligue arabe et l’ONU-Habitat sous le thème « Le foncier au cœur des enjeux contemporains », la rencontre a été présidée par le secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, avec la participation de plusieurs représentants de pays arabes ainsi que d’experts et d’organismes internationaux spécialisés dans l’habitat.Était également présent à l’événement, Karim Tajmouati, directeur général de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie.

Prévue jusqu’au 20 février, la Conférence arabe sur le foncier s’est fixé pour objectifs la promotion d’une gestion durable des terres, l’amélioration de l’accès aux droits fonciers et le renforcement de la coopération entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les organisations internationales.

Après «le succès» des éditions précédentes de Dubaï 2018 et du Caire 2021, la troisième édition sera une plate-forme «pour mettre en valeur les expériences des pays, présenter de nouvelles recherches, partager des connaissances, favoriser un engagement de haut niveau pour améliorer la gestion foncière, autonomiser et développer les capacités des acteurs fonciers de la région, et promouvoir la collaboration et la coordination dans le secteur foncier», ont indiqué les organisateurs.

Au programme, des tables rondes animées par 120 experts, qui aborderont 50 thèmes, notamment l’innovation et les solutions intelligentes pour la gestion foncière, les stratégies en matière de logement, de terre et de propriété en période de crise, les droits fonciers des femmes, la transformation des bidonvilles, la sécurité alimentaire et l’action climatique, ainsi que les solutions de financement basées sur le foncier.

Dans son allocution, le secrétaire d’État chargé de l’Habitat du Maroc, Adib Benbrahim, a annoncé la couleur en pointant du doigt l’urbanisation. «Les habitations représentent actuellement 50% de l’urbain dans le monde arabe, en 2050 le pourcentage s’élèvera à 60%», a-t-il déclaré. Ce dernier a également évoqué «les réformes menées par le Maroc en matière d’habitat, du foncier et de la politique de la ville, les plans régionaux de l’habitat ainsi que l’initiative “villes sans bidonvilles”». Adib Benbrahim a aussi mis en relief les efforts de son département en vue «d’assurer aux citoyens des logements convenables.»

Pour sa part, le ministre somalien de l’Habitat, Elmi Mahmoud Nur a émis le vœu que son pays puisse bénéficier de l’expertise du Maroc en matière de gestion du foncier et de l’habitat, et ce, dans le cadre des relations excellentes qu’entretiennent les deux pays. «Mon pays est en train de sortir de la crise», a-t-il affirmé regrettant «les habitations insalubres» très répandues en Afrique. Il a plaidé pour des logements convenables.