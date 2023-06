Concours des avocats: publication de la liste des candidats retenus pour les épreuves écrites

Le département de Abdellatif Ouahbi a dévoilé, dans la soirée du samedi 24 juin, la liste définitive des candidates et candidats retenus pour les épreuves écrites du concours d’accès à la profession d’avocat, qui se dérouleront sous forme de QCM (questions à choix multiples).

Cette liste comprend un peu plus que 54.000 candidates et candidats, qui sont appelés à se rendre le 9 juillet prochain aux centres d’examen dans plusieurs villes: Rabat, Casablanca, El Jadida, Fès, Marrakech, Safi, Meknès, Agadir, Laayoune, Tanger, Tétouan, Settat, Béni Mellal, Oujda, Nador, Kénitra, Taza, Ouarzazate, Errachidia, Khouribga, Al Hoceima et Guelmim.

Quant aux prétendants recalés lors de la présélection, le ministère de la Justice les appelle à formuler et adresser leurs recours via une adresse électronique jusqu’au lundi 26 juin à minuit.

Pour rappel, l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) avait vivement contesté, le 5 juin, la décision du ministère de la Justice d’organiser un nouveau concours d’accès à la profession sur recommandation du Médiateur du Royaume. L’ABAM avait alors accusé le Chef du gouvernement et le Médiateur du Royaume d’ingérence et d’atteinte à l’indépendance de la profession et à son immunité.