Classement international ScholarGPS®: l’UEMF en tête des universités marocaines

Classée au premier rang national selon ScholarGPS®, l’Université Euromed de Fès (UEMF) s’impose comme une référence académique et scientifique au Maroc. Cette position de leadership est confirmée par plusieurs classements internationaux de référence, dont les résultats convergents soulignent à la fois la performance institutionnelle de l’Université et l’excellence scientifique de ses enseignants-chercheurs. Ces reconnaissances traduisent la rigueur académique de l’UEMF, la qualité de ses formations, la pertinence et la visibilité de sa production scientifique, ainsi que son engagement constant en faveur de l’innovation, de l’impact sociétal et du rayonnement international.

Ainsi, dans le cadre du classement ScholarGPS®, plateforme internationale de référence dédiée à l’analyse de la performance scientifique à l’aide de l’intelligence artificielle, l’Université Euromed de Fès se hisse au premier rang des universités marocaines, toutes disciplines confondues.

Au niveau national, les universités sont classées par International ScholarGPS dans l’ordre suivant:

Université Euromed de Fès; Université Mohammed V de Rabat; Université Hassan II de Casablanca; Université Mohammed VI Polytechnique; Université Chouaib Doukkali; Université Cadi Ayyad.

Président de l’UEMF, Mostapha Bousmina en tête des chercheurs marocains

Ce classement distingue également le Président de l’UEMF, le professeur Mostapha Bousmina, classé premier parmi les chercheurs marocains. Ce positionnement d’excellence illustre la contribution scientifique majeure des enseignants-chercheurs de l’UEMF et témoigne de la visibilité croissante de l’Université dans le paysage académique et scientifique international. Le classement Top Scholars by Country – Morocco (All Fields, Lifetime) consacre en effet plusieurs chercheurs marocains, dont deux affiliés à l’Université Euromed de Fès.

Dans le détail, les chercheurs marocains classés par International ScholarGPS sont:

Mostapha Bousmina: Université Euromed de Fès (UEMF); Abdelilah Benyoussef: Université Mohammed V de Rabat; Fouad Bentiss: Univeristé Chouaib Eddoukali d’El Jadida; Belkheir Hammouti: Université Euromed de Fès (UEMF); Youssef Habibi: Université Mohammed VI Polytechnique; Mounir Ghogho: Université Mohammed VI Polytechnique; Mostafa Benazzaoua: Université Mohammed VI Polytechnique; Ali Idri: Université Mohammed V de Rabat.

Une reconnaissance confirmée par plusieurs classements internationaux en 2025

Les performances enregistrées dans le classement ScholarGPS® s’inscrivent dans une dynamique plus large de reconnaissance internationale de l’Université Euromed de Fès, illustrée par d’autres classements internationaux de référence:

Classement Stanford – Elsevier : 8 chercheurs de l’UEMF figurent dans le top 2% des scientifiques les plus cités au monde;

: 8 chercheurs de l’UEMF figurent dans le top 2% des scientifiques les plus cités au monde; UI GreenMetric World University Rankings : l’Université Euromed de Fès est classée 1ère université au Maroc et figure parmi les universités les plus engagées en matière de développement durable et de responsabilité environnementale;

: l’Université Euromed de Fès est classée 1ère université au Maroc et figure parmi les universités les plus engagées en matière de développement durable et de responsabilité environnementale; Round University Ranking (RUR): l’UEMF se distingue comme 1ère université au Maroc, 2ème en Afrique, et figure parmi les universités les mieux positionnées à l’échelle mondiale, confirmant son excellence en enseignement et recherche-innovation.

Cette reconnaissance de l’excellence de l’UEMF en 2025 a également été confirmée par d’autres classements internationaux comme Times Higher Education, Zairi Internationl Awards et Triple-E Awards.