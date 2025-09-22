Société

Chtouka-Aït Baha: un autre drame des travailleuses agricoles

Un accident de la route. DR

Revue de presseLa commune rurale Aït Amira, dans la province de Chtouka-Aït Baha, vient d’être secouée par un autre drame qui rappelle tragiquement les précédents accidents ayant coûté la vie à des travailleuses et travailleurs agricoles dans la province. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 22/09/2025 à 19h14

Quatre ouvrières agricoles ont trouvé la mort, dimanche, et quatorze autres travailleurs agricoles ont été blessés dans un grave accident survenu sur la route reliant la localité de Biougra à la commune rurale Aït Amira, dans la province de Chtouka-Aït Baha.

Le drame a eu lieu lorsque le véhicule transportant les travailleurs agricoles a percuté de plein fouet une voiture particulière légère, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 23 septembre.

Ce drame, qui a remis sur le devant de la scène les conditions de transport des travailleurs agricoles dans cette région, a mobilisé les différents services de la province qui se sont rendus sur les lieux de l’accident.

Ainsi, indiquent les sources du quotidien, les quatorze blessés ont été immédiatement évacués aux urgences de l’hôpital provincial Al Mokhtar Soussi de Biougra, où les équipes de santé ont été mobilisées pour leur apporter les soins nécessaires.

Après le drame, poursuit le quotidien, une enquête a été ouverte par la brigade locale de la gendarmerie, sous la supervision du parquet général compétent. Ce drame rappelle tragiquement les autres tragédies ayant endeuillé cette province, où les mêmes conditions de travail et de transport déplorables sont souvent à l’origine des catastrophes. Des travailleuses et des travailleurs agricoles sont exploités dans l’indignité et meurent dans l’indignité. C’est ce que révélerait l’enquête ouverte par les autorités compétentes dans la région.

