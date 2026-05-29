Société

Chaleur et averses orageuses de vendredi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume

Fuyant les chaleurs caniculaires, des estivants se réfugient sur les berges du barrage El Kansra. (Y. Mannan / Le360)

Un temps chaud et des averses orageuses locales avec risque de grêle sont prévus, de vendredi à lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/05/2026 à 10h49

Ainsi, des températures variant entre 40 et 43°C concerneront, de vendredi à lundi, les provinces de Tata, Es-Semara, Assa-Zag, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures oscillant entre 38 et 41°C, intéressera, de samedi à lundi, les provinces de Taounate, Settat, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Khémisset, Fès, Sidi Slimane, Khouribga, Sidi Kacem, Fquih Ben Salah, Meknès, Moulay Yacoub et Ouezzane.

Par ailleurs, des averses orageuses locales (15 à 25 mm) avec risque de grêle seront enregistrées, vendredi de 13h00 à 22h00, dans les provinces de Beni Mellal, Midelt, Ouarzazate, Tinghir, Azilal et Khénifra, a ajouté la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/05/2026 à 10h49
#Vague de chaleur#Canicule

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