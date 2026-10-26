Chaleur, brumes côtières et baisse progressive des températures: ce que nous réserve la météo cette semaine

Le décor météorologique de la semaine s’annonce particulièrement contrasté à travers le Royaume. Entre des pointes de chaleur localisées dans les provinces du Sud, des perturbations nuageuses sur les reliefs et une baisse généralisée des températures attendue au fil des jours, les conditions atmosphériques inviteront à la vigilance, notamment sur les axes routiers côtiers et dans les zones ventées.

Lundi, hausse des températures au Nord et chaleur persistante au Sud

Ce lundi, le mercure entame une hausse sensible sur la majeure partie du nord du pays, tandis qu’un léger recul est observé dans les provinces du Sud. Malgré cette baisse, l’atmosphère demeure particulièrement chaude dans l’extrême sud du territoire.

La matinée et la nuit sont marquées par la formation de nuages bas le long des côtes, sur les plaines atlantiques nord et sur la façade méditerranéenne, souvent accompagnés de bancs de brume locale. Les provinces du Sud subissent des rafales de vent modérées, de nature à soulever localement de la poussière.

Mardi, gouttes éparses et premier recul généralisé des chaleurs

Le milieu de semaine s’amorce avec un changement d’ambiance. Le ciel se fait tour à tour clair ou nuageux sur la région du Rif et le Haut Atlas, où de rares gouttes de pluie éparses ne sont pas à exclure.

Au réveil, des nuages bas et denses s’installent à nouveau, favorisant des masses brumeuses près des côtes atlantiques nord et centre, à l’ouest de la façade méditerranéenne ainsi qu’au nord de l’Oriental. En journée, les températures amorcent une baisse notable sur un large pan du territoire national.

Des vents soutenus et rafraîchissement vers la fin de la semaine

À partir de mercredi et jusqu’à la fin de la semaine, la situation se stabilise autour d’un temps variable. Le ciel alterne entre passages nuageux et belles éclaircies sur les sommets de l’Atlas, le Rif, le Sud-Est, la Méditerranée et les provinces du Sud. Les littoraux continuent quant à eux d’essuyer des nuages bas matinaux et nocturnes, générant brumes et bruines locales.

L’élément marquant de cette fin de période réside dans le renforcement du vent: des rafales parfois assez fortes balayent la région du Tangérois et les provinces du Sud. Enfin, le cycle thermique s’achève sur une note plus fraîche, avec une baisse des températures qui s’installera plus nettement sur le nord du pays à compter de dimanche.