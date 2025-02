Ce qu’il faut savoir sur l’axe Es-Smara-Mauritanie

Le Maroc et la Mauritanie inaugurent un nouveau poste frontalier, reliant Amgala et Tifariti au Maroc à Bir Moghrein en Mauritanie, via les routes RN 17 et RN 17 B. Cet axe routier de 93 kilomètres, d’une largeur de 6 mètres, représente un investissement de 49,72 millions de dirhams, selon le journal Al Ahdath Al Maghribia du 21 février. Le projet comprend également une aire de repos de 3.600 m², dotée d’installations sanitaires, d’une mosquée, d’un café et de logements de fonction, pour un budget de 900.000 dirhams.

Cette infrastructure, qui relie Smara à la frontière mauritanienne en traversant Amgala et Tifariti, représente une pierre angulaire dans le développement de cette région. Elle marque également l’intégration de la zone tampon dans ce projet structurant, renforçant ainsi la position du Maroc et son autorité sur son territoire et ses postes frontaliers.

Sur le plan stratégique, ce nouvel axe offrira aux pays africains enclavés un accès privilégié à l’océan Atlantique via les provinces du sud du royaume. Les autorités mauritaniennes ont officiellement approuvé l’ouverture de ce passage terrestre, désignant la région de Bir Moghrein comme un point de passage frontalier international.

Lancé en 2017, ce projet visait à doter la région des infrastructures nécessaires pour établir un deuxième poste frontalier entre les deux pays. Le dernier tronçon du projet concerne la construction du corps de chaussée de la route nationale n°17 sur une distance de 53 kilomètres, pour un investissement de 28,23 millions de dirhams. Les trois premiers tronçons, totalisant 40 kilomètres, ont été réalisés en 2017 (7 millions de dirhams), en 2022 (9,54 millions de dirhams) et en 2023 (4,92 millions de dirhams).

Ce nouvel axe routier promet de dynamiser les communes frontalières, en stimulant les activités économiques et les échanges commerciaux, relaie Al Ahdath Al Maghribia. Parmi les principaux passages existants entre le Maroc et la Mauritanie figurent celui de Guerguerate, ainsi que celui reliant Smara à Bir Moghrein via Gueltat Zemmour et Amgala dans le Sahara marocain. On compte également le passage de F’derick, qui connecte la ville mauritanienne de F’derick à Aousserd et Boujdour dans les provinces du sud du Maroc.