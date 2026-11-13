Société

Casablanca. Un suspect arrêté pour séquestration d’un homme sur fond de hooliganisme

Siège de la DGSN.

La police a interpellé un suspect vendredi 13 novembre à Casablanca après la séquestration d’un homme. La victime aurait été violentée, déshabillée de force et filmée par des individus soupçonnés d’appartenir à un groupe de supporters d’un club local. Les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Par La Rédaction
Le 13/11/2026 à 21h36

Les services de police du district de Moulay Rachid a interpellé un homme ce vendredi 13 novembre à Casablanca dans une affaire de vol, de séquestration et de violences. La victime aurait été déshabillée de force et filmée par ses agresseurs présumés, avant la diffusion des images sur les réseaux sociaux.

Les services de police de Casablanca ont ouvert une enquête judiciaire après qu’un homme a été victime d’un vol, d’une séquestration et de violences, selon le communiqué de la police. Les auteurs présumés seraient liés à un groupe de supporters d’une équipe locale de football.

Lire aussi : Hooliganisme: trois personnes interpellées à Casablanca

Les investigations ont permis d’identifier les suspects. L’un d’eux a été arrêté vendredi par les policiers du district de sûreté de Moulay Rachid, puis placé en garde à vue.

L’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, doit établir les circonstances et le mobile des faits. Les recherches se poursuivent pour interpeller les autres suspects.

Par La Rédaction
Le 13/11/2026 à 21h36
#Hooliganisme#Police#DGSN#Arrestation#Vol

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