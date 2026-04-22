Société

Casablanca: plus de 16.000 jeunes présents au «Destination succès», le rendez vous de l’orientation et l’employabilité

Des étudiants dans un amphithéâtre.

Des étudiants dans un amphithéâtre (Photo d'illustration).. DR

Le salon «Destination Succès» a réuni, du 3 au 5 avril, plus de 16.000 jeunes autour des questions d’orientation et d’insertion professionnelle. Organisé à Casablanca, l’événement a rassemblé établissements de formation, entreprises et institutions publiques, avec pour seul objectif: faciliter l’accès à l’information, aux stages et aux opportunités d’emploi.

Par La Rédaction
Le 22/04/2026 à 13h46

Le salon «Destination Succès», organisé du 3 au 5 avril à Casablanca, a rassemblé plus de 16.000 participants, principalement des bacheliers, étudiants et jeunes en recherche d’emploi ou de stage. Pensé comme un espace d’échange entre formation, entreprises et institutions, l’événement avait pour but de répondre aux questions d’orientation et d’insertion professionnelle d’un public en quête de repères et d’opportunités concrètes.

Lire aussi : Intelligence artificielle et métiers de demain au cœur du Forum d’orientation du groupe Education Development Company

Le salon s’est ainsi tenu durant trois jours, accueillant un large public de jeunes venus s’informer sur leur avenir académique et professionnel. Cette rencontre a permis de mettre en relation directe les participants avec des acteurs de la formation et du marché de l’emploi, dans un contexte marqué par une forte demande en accompagnement et en visibilité sur les débouchés.

Sur place, des représentants de plusieurs ministères, des écoles et universités, ainsi que des entreprises issues de secteurs variés -industrie, automobile, banque ou hôtellerie- ont présenté leurs offres et échangé avec les visiteurs. Les participants ont également bénéficié de conseils pratiques pour affiner leur orientation, améliorer leurs candidatures et se préparer aux entretiens, avec à la clé, pour certains, des opportunités de stages et de recrutement.

Par La Rédaction
Le 22/04/2026 à 13h46
#Casablanca#Salon#orientation#employabilité#études supérieures#Travail#Jeunes au Maroc

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