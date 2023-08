Casablanca: arrestation d’un ressortissant bulgare recherché par Interpol

Encore un ressortissant étranger recherché par Interpol dont la cavale se termine au Maroc. Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les éléments de la police en service à l’aéroport Mohammed V ont interpellé un ressortissant bulgare au moment où il s’apprêtait à quitter le Maroc en direction d’un pays arabe.

Âgé de 40, le prévenu faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol à la demande des autorités judiciaires espagnoles pour une affaire de faux et usage de faux. Il serait, en plus, membre d’un réseau criminel spécialisé dans le piratage et l’usage frauduleux de données bancaires.

La DGSN précise avoir notifié cette arrestation aux autorités espagnoles compétentes pour les besoins de la procédure d’une éventuelle extradition.