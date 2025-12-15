Société

CAN 2025: «J’aime les Lions de l’Atlas», le zoo de Rabat joue le jeu de la ferveur nationale

Le Parc zoologique de Rabat vit au rythme de la CAN 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 15/12/2025 à 16h46

VidéoLe 21 décembre, veille de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations, le Jardin zoologique de Rabat organisera des activités artistiques africaines en hommage aux 24 sélections hôtes du Maroc.

Une sculpture d’un lion revêtu du maillot de la sélection nationale de foot, une cage avec filets et ballon... dès l’entrée du parc zoologique de Rabat, le ton est donné, celui de la CAN 2025 que le Maroc organise du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Près de la zone réservée aux fauves, l’administration est allée droit au but en inscrivant en gros caractères «J’aime les Lions de l’Atlas».

La directrice du zoo, Salma Slimani a affirmé dans une déclaration pour Le360 que «la CAN est un événement majeur pour le Maroc, il était donc logique que le Jardin zoologique soit parfaitement aligné sur la vision nationale».

Elle a souligné en outre que le zoo est mobilisé et préparé pour accueillir le public en organisant des animations et des offres spéciales «au profit des visiteurs nationaux et les supporters internationaux».

Lire aussi : CAN 2025: à J-7, Rabat se métamorphose et la ferveur s’empare des rues

Le Jardin zoologique de Rabat s’étend sur 27 hectares (certaines sources mentionnent 50 ha) et abrite environ 2.000 animaux de 190 espèces différentes.

En plus des animaux en captivité, le Jardin zoologique de Rabat offre à ses visiteurs la possibilité d’explorer son parcours muséographique dédié à la mise en valeur du patrimoine paléontologique du Maroc et à l’histoire de l’occupation animale du territoire marocain sur plusieurs millénaires.

#Rabat#Zoo de Rabat#CAN 2025#Afrique#Football

