Boulemane: environ 30 hectares de culture d’oignon ravagés par des averses orageuses

En l’espace de quelques minutes, plusieurs exploitations agricoles d’oignons ont été complètement ravagées par des averses orageuses dans la commune de Guigou, relevant de la province de Boulemane, dans la région de Fès-Meknès.

Ces averses orageuses, ayant provoqué des crues intenses, ont touché également des habitations au douar Aouine, dans la même province, où la route nationale n°29 et la route provinciale n°5109 ont été coupées au niveau de la commune El Mers, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 25 septembre.

D’après les sources du quotidien, une jeune fille a été sauvée in extremis dans la commune de Guigou, où des inondations ont été enregistrées. Elle a été évacuée au centre de santé de la commune, où elle a reçu les soins nécessaires, indiquent les mêmes sources.

Et de préciser que «pas moins de trente hectares de culture de l’oignon ont été ravagés par les averses orageuses et les intenses crues provoquées», notamment par l’oued qui traverse la commune rurale de Guigou.

Des dégâts énormes ont été ainsi occasionnés pour les habitants et les agriculteurs de la région et rappellent les malheurs provoqués dans la région à chaque fois que les oueds sortent de leur lit pendant cette période de l’année.

Ce qui a poussé des voix dans la société civile à monter au créneau pour demander aux autorités compétentes d’agir en lançant un projet de construction d’un barrage pour la protection contre les inondations de cette région, réputée pour la culture des oignons et des pommes de terre, en plus de l’élevage ovin et caprin. Les mêmes voix demandent également d’opter pour des politiques de nature à préserver le bassin de Guigou en vue de servir la population locale.