Boissons chaudes: le thé vert continue de l’emporter largement sur le café

Le thé, boisson nationale par excellence, tient toujours le haut du pavé, indémodable et indétrônable. «Dans les campagnes comme dans les villes, en hiver ou en été, en famille ou avec des invités, le thé est consommé à toute heure de la journée», indique Mohamed Astaib, président de l’Association marocaine des industriels du thé et du café (AMITC).

Cette préférence concerne précisément le thé vert, dont les Marocains engloutissent environ 70.000 tonnes par an, pour une moyenne d’environ 1,9 kg par habitant, selon les chiffres de l’AMITC. En comparaison, le thé noir n’est consommé que de manière marginale.

Avec une telle moyenne, les Marocains figurent à la 5ème position des plus grands consommateurs de thé au niveau mondial, après les Turcs, les Irlandais, les Britanniques et les Russes, d’après le classement réalisé par le site américain d’information économique Quartz.

Lire aussi : Café: le prix à l’importation s’est renchéri de plus de 38% à fin novembre 2024

Cette denrée provient principalement de la Chine, le plus important fournisseur de thé vert au Maroc. Les importations marocaines en provenance de l’Empire du Milieu représentent 25% du tonnage des exportations de thé de ce pays, faisant du Maroc son premier client pour ce produit, relève Mohamed Astaib. Quant au thé noir, il est importé essentiellement d’Inde et du Sri Lanka.

Les Marocains consomment moins le café

Le café est en revanche beaucoup moins prisé sous nos cieux. Il demeure plutôt une «boisson citadine, qui n’apparaît qu’accessoirement sur la table des ruraux où le thé règne en maître», souligne notre interlocuteur. Ainsi, la consommation annuelle de café au Maroc se limite à 40.000 tonnes, pour une moyenne oscillant entre 800 et 900 grammes, précise le président de l’AMITC. Une moyenne relativement modeste par rapport à celle des Tunisiens (1,5 kg par an) et surtout des Algériens (3 kg par an).

Et contrairement au thé, objet du quasi-monopole chinois, le Royaume s’approvisionne en café auprès de plusieurs pays. Pour le café non torréfié, les pays fournisseurs sont le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, la Guinée, l’Indonésie, l’Éthiopie, le Madagascar, l’Ouganda, la Tanzanie, le Togo et le Vietnam. Quant au café torréfié, il provient essentiellement d’Espagne, d’Italie, de la France et des Pays-Bas.