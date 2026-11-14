Blackout à Casablanca: la police sur tous les fronts

Mercredi 11 novembre, en fin d’après-midi, Casablanca est frappée par une importante panne électrique. À 16h48, un incident sur les lignes à très haute tension du réseau national, provoqué par de violentes rafales de vent et des orages, prive plusieurs quartiers de la métropole d’électricité. Les feux de signalisation cessent de fonctionner, la circulation est perturbée et les habitations et commerces se retrouvent dans le noir.

Les éléments de la sûreté nationale sont déployés sur les principaux axes de circulation et aux intersections pour organiser le trafic et veiller à la sécurité des usagers. Policiers de la circulation, motocyclistes et autres unités mobilisées interviennent dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles, sous une pluie battante et de fortes rafales de vent.

Une mobilisation qui n’est pas passée inaperçue auprès des Casablancais. Dans une vidéo consacrée à l’intervention des forces de l’ordre durant cette soirée, plusieurs témoignages rendent hommage aux policiers restés à leur poste malgré les intempéries.

«La police s’est mobilisée d’une manière impressionnante dans tout Casablanca. À chaque intersection, on trouvait deux ou trois policiers qui affrontaient la pluie, le vent et le froid. Malgré cela, ils restaient debout, à leur poste. Franchement, bravo à eux», témoigne un Casablancais. L’homme évoque également les interventions des policiers auprès des automobilistes confrontés à des difficultés sur la route. «Ceux qui avaient un accident, ils les mettaient sur le côté et s’occupaient d’eux comme il fallait», poursuit-il.

Habitué, selon ses propres termes, à produire des contenus consacrés au monde des affaires, cet internaute explique avoir exceptionnellement choisi de s’exprimer sur un tout autre sujet.

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«Je voulais remercier la police de Casablanca. Que Dieu les protège pour nous, que Dieu nous les garde. Parce que, vraiment, sans eux… Hommage à eux, hommage à la Sûreté nationale», déclare-t-il.

Les Casablancais ont été nombreux à remarquer, fiers, qu’aucun vol, aucune agression ni aucune atteinte aux personnes et aux biens n’a été enregistré durant le black-out.

Après plusieurs heures de perturbations, le courant a progressivement été rétabli dans les quartiers touchés. Une soirée au cours de laquelle, parallèlement aux opérations techniques engagées pour rétablir l’électricité, la présence des policiers sur le terrain aura particulièrement marqué les esprits.