Berrechid: la 1ère «École de l’entreprenariat», pour vulgariser la culture entrepreneuriale auprès des étudiants

Ayant rassemblé différents acteurs de l’entrepreneuriat, notamment des enseignants-chercheurs, des accompagnateurs, des experts et des incubateurs, cet événement s’est focalisé, selon un communiqué des organisateurs, sur «la simplification des différents aspects de l’entrepreneuriat à travers un programme riche», en mettant l’accent sur la nécessité de renforcer l’esprit d’entreprise chez les étudiants, dans un contexte où l’université se trouve directement interpellée par la place grandissante de l’entrepreneuriat dans la société.

Plusieurs organismes ont pris part à cet événement, dont l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, le Centre national pour la recherche scientifique et technique, l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé, la Cité de l’innovation et de la recherche & développement de l’Université Hassan 1er, entre autres, «qui ont fourni des perspectives concrètes, des connaissances pratiques et des enseignements tirés de leurs expériences professionnelles», poursuit la même source.

Le programme de cette 1ère École de l’entrepreneuriat comprenait une panoplie de conférences abordant diverses thématiques, notamment: «Repenser l’enseignement supérieur pour promouvoir l’entrepreneuriat», «L’écosystème entrepreneurial au Maroc», «Les enjeux de la propriété intellectuelle pour l’entrepreneuriat», «Soft skills au cœur de l’entrepreneuriat», «Comment transformer une idée innovante en startup», «Ingénierie et gestion de projets» et «Le rôle de la formation à l’entrepreneuriat dans le développement des intentions entrepreneuriales des étudiants».

Ce partage d’expérience et d’expertise, souligne-t-on, a été complété par le workshop «Conception d’un business model», permettant aux participants de s’engager directement avec des experts dans le domaine.