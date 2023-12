Marrakech accueille la deuxième édition du Sommet arabe sur l’entrepreneuriat

Ce sommet est coorganisé par la Commission sociale et économique pour l’Asie occidentale (ESCWA) et le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le sommet vise à renforcer les partenariats et à aider les petites et moyennes entreprises arabes à accéder aux marchés régionaux et internationaux, à approcher les différentes sources de financement, à bénéficier des réseaux régionaux et internationaux, et à fournir à ces entreprises un environnement de travail approprié afin d’accroître leurs capacités à se développer en présentant des modèles régionaux et mondiaux réussis dans le domaine de l’entrepreneuriat.

Lire aussi : Emploi et entrepreneuriat: le département de Younès Sekkouri prépare la nouvelle politique nationale

Cet évènement est également considéré comme une plateforme régionale qui rassemble les dirigeants nationaux et internationaux des secteurs public et privé pour promouvoir le développement de politiques et de stratégies globales qui soutiennent les petites et moyennes entreprises arabes.

Prendront part à cette manifestation environ 1000 participants, dont de nombreuses personnalités de haut niveau, notamment des ministres, des représentants de gouvernements, des organisations internationales et régionales, des opérateurs du secteur privé, des entrepreneurs, des influenceurs et des donateurs internationaux et régionaux.

Les activités de ce sommet seront réparties en six formats principaux: séances de motivation et d’inspiration, ateliers interactifs, dialogues politiques, exposition PME, zone d’opportunités et évènements parallèles, en plus de diverses activités telles que la mise en réseau, l’échange, la connectivité et la mobilisation des engagements au profit de la petite entreprise.