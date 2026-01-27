Barrages: les retenues dépassent 9 milliards de m³, le taux de remplissage frôle 54%

Depuis le 31 décembre, date à laquelle les retenues des barrages s’établissaient à 6.583 millions de m³, le stock global atteint 9.049 millions de m³ au 27 janvier, soit une hausse de 2.466 millions de m³ sur cette période. À elle seule, la progression enregistrée sur les dernières 24 heures (217 millions de m³) pèse donc un peu moins de 9% de l’augmentation cumulée depuis fin décembre.

À titre de comparaison, au 27 janvier 2025, les retenues nationales se limitaient à 4.667 millions de m³, pour un taux de remplissage de 27,7%. Un an plus tard, l’écart se traduit par un stock pratiquement doublé (+93,8%) et un taux qui se situe à un niveau nettement plus élevé.

Dans le détail, la variation quotidienne est principalement tirée par Al Wahda, premier réservoir du pays, dont les réserves augmentent de 2.413 à 2.516 millions de m³, et dont le taux de remplissage passe de 68% à 71%.

Idriss Ier progresse de 619 à 634 millions de m³ et son taux de remplissage évolue de 54% à 56%. Bin El Ouidane monte de 431 à 445 millions de m³, avec un taux de 35% à 36%. Al Massira gagne du volume (de 342 à 361 millions de m³) et remonte d’un point de taux, à 13%, mais reste encore loin de ses niveaux de confort au regard de sa capacité.

Barrage Al Wahda. (Le360)

Oued El Makhazine conserve 672 millions de m³ à 100%, tandis que Sidi Med Ben Abdellah demeure à 965 millions de m³ autour de 99%.

Dar Khrofa enregistre une hausse visible de 163 à 180 millions de m³, son taux passant de 34% à 37%. Ahmed El Hansali progresse de 389 à 396 millions de m³, avec un taux de 58% à 59%. En revanche, les variations sont marginales à Mansour Dahbi (148 millions de m³ contre 147) et à Hassan II (86 millions de m³ contre 85), avec des taux pratiquement inchangés.

Évolution des retenues des barrages entre le 26 et le 27 janvier. (Source: Maa Dialna)

Barrage Capacité totale (Mm3) Réserves au 26 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 26 janvier (%) Réserves au 27 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 27 janvier (%) Évolution du volume (Mm3) Total (de tous les barrages au Maroc) 16762 8832 52,6 9049 53,9 217 Al Wahda 3522 2413 68 2516 71 103 Al Massira 2656 342 12 361 13 19 Bin El Ouidane 1215 431 35 445 36 14 Idriss 1er 1129 619 54 634 56 15 Sidi Med Ben Abdellah 974 965 99 965 99 0 Oued El Makhazine 672 672 100 672 100 0 Ahmed El Hansali 668 389 58 396 59 7 Dar Khrofa 480 163 34 180 37 17 Mansour Dahbi 445 147 33 148 33 1 Hassan II 392 85 21 86 21 1

Ces gains devraient se consolider dans les prochains jours, à la faveur des pluies qui continuent d’arroser plusieurs régions du Royaume et des nouvelles précipitations annoncées, susceptibles d’accroître les apports et de renforcer le remplissage des barrages.

Les prochains relevés devraient ainsi faire apparaître un effet plus net sur les ouvrages alimentés par les bassins les plus réactifs. Dans plusieurs zones, la hausse des débits entrants pourrait accélérer la recharge des retenues, en particulier pour les barrages encore éloignés de leur capacité maximale.