Société

Barrages: les retenues dépassent 9 milliards de m³, le taux de remplissage frôle 54%

Le barrage Al Wahda. (Y.Jaoual/Le360)

Les réserves des barrages atteignent 9.049 millions de m³ au 27 janvier, contre 8.832 millions de m³ la veille. Le gain de 217 millions de m³ en 24 heures porte le taux de remplissage national à 53,9%.

Par Hajar Kharroubi
Le 27/01/2026 à 11h42

Depuis le 31 décembre, date à laquelle les retenues des barrages s’établissaient à 6.583 millions de m³, le stock global atteint 9.049 millions de m³ au 27 janvier, soit une hausse de 2.466 millions de m³ sur cette période. À elle seule, la progression enregistrée sur les dernières 24 heures (217 millions de m³) pèse donc un peu moins de 9% de l’augmentation cumulée depuis fin décembre.

À titre de comparaison, au 27 janvier 2025, les retenues nationales se limitaient à 4.667 millions de m³, pour un taux de remplissage de 27,7%. Un an plus tard, l’écart se traduit par un stock pratiquement doublé (+93,8%) et un taux qui se situe à un niveau nettement plus élevé.

Dans le détail, la variation quotidienne est principalement tirée par Al Wahda, premier réservoir du pays, dont les réserves augmentent de 2.413 à 2.516 millions de m³, et dont le taux de remplissage passe de 68% à 71%.

Idriss Ier progresse de 619 à 634 millions de m³ et son taux de remplissage évolue de 54% à 56%. Bin El Ouidane monte de 431 à 445 millions de m³, avec un taux de 35% à 36%. Al Massira gagne du volume (de 342 à 361 millions de m³) et remonte d’un point de taux, à 13%, mais reste encore loin de ses niveaux de confort au regard de sa capacité.

مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)

Barrage Al Wahda. (Le360)

Oued El Makhazine conserve 672 millions de m³ à 100%, tandis que Sidi Med Ben Abdellah demeure à 965 millions de m³ autour de 99%.

Dar Khrofa enregistre une hausse visible de 163 à 180 millions de m³, son taux passant de 34% à 37%. Ahmed El Hansali progresse de 389 à 396 millions de m³, avec un taux de 58% à 59%. En revanche, les variations sont marginales à Mansour Dahbi (148 millions de m³ contre 147) et à Hassan II (86 millions de m³ contre 85), avec des taux pratiquement inchangés.

Évolution des retenues des barrages entre le 26 et le 27 janvier. (Source: Maa Dialna)

BarrageCapacité totale (Mm3)Réserves au 26 janvier (Mm3)Taux de remplissage au 26 janvier (%)Réserves au 27 janvier (Mm3)Taux de remplissage au 27 janvier (%)Évolution du volume (Mm3)
Total (de tous les barrages au Maroc)16762883252,6904953,9217
Al Wahda3522241368251671103
Al Massira2656342123611319
Bin El Ouidane1215431354453614
Idriss 1er1129619546345615
Sidi Med Ben Abdellah97496599965990
Oued El Makhazine6726721006721000
Ahmed El Hansali66838958396597
Dar Khrofa480163341803717
Mansour Dahbi44514733148331
Hassan II392852186211

Ces gains devraient se consolider dans les prochains jours, à la faveur des pluies qui continuent d’arroser plusieurs régions du Royaume et des nouvelles précipitations annoncées, susceptibles d’accroître les apports et de renforcer le remplissage des barrages.

Les prochains relevés devraient ainsi faire apparaître un effet plus net sur les ouvrages alimentés par les bassins les plus réactifs. Dans plusieurs zones, la hausse des débits entrants pourrait accélérer la recharge des retenues, en particulier pour les barrages encore éloignés de leur capacité maximale.

Par Hajar Kharroubi
Le 27/01/2026 à 11h42
#Barrages#retenues#pluies

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Barrage «Chefchaouen»: avec 12 millions de mètres cubes, l’ouvrage atteint sa capacité maximale grâce aux dernières pluies

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Bin El Ouidane, 3ème plus grand barrage national, atteint 316 millions de m³

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Plus grand barrage du Royaume et troisième en Afrique, Al Wahda frôle 60% de remplissage et dépasse les 2 milliards de m³

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Oued El Makhazine, le plus grand barrage du nord du Maroc atteint 100% de remplissage

Articles les plus lus

1
Scandale de Ghar Djebilet: Djelloul Slama, l’expert algérien qui en savait trop, enlevé par le régime
2
L’Algérie se marginalise
3
Jean-Baptiste Guégan: «la CAN 2025 au Maroc, un tournoi qui rompt avec les vieux récits»
4
Algérie: dos au mur, le clan présidentiel tente de désamorcer la crise avec les généraux
5
Tribune. Influence: quand une invitation suffit à fabriquer une voix
6
Voici comment les retenues des barrages ont augmenté de 671 millions de m³ en quatre jours
7
À vouloir trop en faire, Alger finit par montrer son vrai visage
8
Une victoire molle
Revues de presse

Voir plus