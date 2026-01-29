Barrages: le stock national progresse de 371 millions de m³ en une journée

Entre le 28 et le 29 janvier, les retenues des barrages passent de 9.261 à 9.632 millions de m³, soit 371 millions de m³ supplémentaires en 24 heures. Le taux de remplissage national s’établit à 57,5% au 29 janvier, contre 55,2% la veille.

La lecture est encore plus parlante sur l’ensemble du mois. Depuis le 31 décembre, lorsque le stock atteignait 6.583 millions de m³, les réserves ont progressé de 3.049 millions de m³. La hausse enregistrée sur la dernière journée représente ainsi environ 12,2% de cette progression cumulée.

Lire aussi : Pourquoi les transferts d’eau entre les bassins hydrauliques gagnent en importance

En comparaison annuelle, l’écart se creuse davantage. Au 29 janvier 2025, les retenues se limitaient à 4.652 millions de m³, pour un taux de remplissage de 27,6%. Un an plus tard, le stock ressort en hausse d’environ 107%, avec un taux de remplissage nettement plus élevé.

Dans le détail, la variation constatée au cours des dernières vingt-quatre heures est largement tirée par Al Wahda. Ses réserves passent de 2.628 à 2.837 millions de m³, soit 209 millions de m³ supplémentaires, au moment où son taux de remplissage évolue de 74% à 80%.

Dar Khrofa progresse de 194 à 238 millions de m³, portant son taux de remplissage de 40% à 49%. Bin El Ouidane augmente de 457 à 476 millions de m³, avec un taux qui passe de 37% à 39%. Ahmed El Hansali progresse de 405 à 424 millions de m³, son taux évoluant de 60% à 63%. Idriss Ier gagne 9 millions de m³ (de 657 à 666 millions de m³), avec un taux affiché stable à 58%.

Barrage Al Wahda. (Le360)

Al Massira augmente légèrement, de 366 à 373 millions de m³ et son taux de remplissage passe de 13% à 14%, niveau encore bas au regard de sa capacité (2.656 millions de m³), mais en amélioration continue. Oued El Makhazine demeure à 672 millions de m³ et 100%. Sidi Med Ben Abdellah recule légèrement de 961 à 958 millions de m³, avec un taux maintenu à 98%.

Les variations restent limitées à Mansour Dahbi (de 149 à 150 millions de m³, taux stable à 33%) et Hassan II (de 87 à 95 millions de m³, taux de 22% à 24%).

Évolution des retenues des barrages entre le 28 et le 29 janvier. (Source: Maa Dialna)

Barrage Capacité totale (Mm3) Réserves au 28 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 28 janvier (%) Réserves au 29 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 29 janvier (%) Évolution du volume (Mm3) Total (de tous les barrages au Maroc) 16762 9261 55,2 9632 57,5 371 Al Wahda 3522 2628 74 2837 80 209 Al Massira 2656 366 13 373 14 7 Bin El Ouidane 1215 457 37 476 39 19 Idriss 1er 1129 657 58 666 58 9 Sidi Med Ben Abdellah 974 961 98 958 98 -3 Oued El Makhazine 672 672 100 672 100 0 Ahmed El Hansali 668 405 60 424 63 19 Dar Khrofa 480 194 40 238 49 44 Mansour Dahbi 445 149 33 150 33 1 Hassan II 392 87 22 95 24 8

Ces gains devraient se consolider dans les prochains jours, à la faveur des pluies qui continuent d’arroser plusieurs régions du Royaume et des nouvelles précipitations annoncées, susceptibles d’accroître les apports et de renforcer le remplissage des barrages.

Les prochains relevés devraient ainsi faire apparaître un effet plus net sur les ouvrages alimentés par les bassins les plus réactifs. Dans plusieurs zones, la hausse des débits entrants pourrait accélérer la recharge des retenues, en particulier pour les barrages encore éloignés de leur capacité maximale.