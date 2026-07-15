Baccalauréat: le taux de réussite des élèves du Groupe EDC frôle les 100% cette année

Le Groupe Education Development Company (EDC) enregistre d’excellents résultats à la session 2026 du Baccalauréat, sur l’ensemble de ses établissements scolaires. Opérateur national de référence de l’enseignement privé au Maroc, le groupe réunit trois réseaux distincts, le groupe d’établissements marocains Elbilia, le réseau d’écoles françaises Léon l’Africain homologuées AEFE et Dar Essalam American School. Les performances obtenues sur ces trois curricula illustrent l’exigence académique portée par les équipes pédagogiques et les élèves de chacun des réseaux, selon un communiqué diffusé le 15 juillet.

Léon l’Africain confirme son niveau d’excellence, y compris pour sa toute nouvelle promotion

Le campus Léon l’Africain - Domaine d’Anfa, ouvert en 2023 par le Groupe EDC, présente sa toute première session du Baccalauréat. L’établissement réussit une entrée marquante dans son histoire avec 100% de réussite dès le premier tour, dont 80% de mentions.

Le campus historique de Léon Bourgogne, dont la cohorte s’élève à plus de 250 élèves, a, quant à lui, vu l’ensemble de ses élèves réussir avec 82,6% de mentions (à l’exception de 2 étudiants). 13 élèves ont d’ailleurs obtenu leur baccalauréat avec mention Très Bien et les Félicitations du jury.

Une élève du réseau Léon l’Africain se distingue particulièrement. Classée 2ème de la zone Maroc, elle obtient une moyenne de 19,56/20 au Baccalauréat. Cette performance a d’ailleurs été saluée lors de la Cérémonie d’excellence organisée par le Groupe EDC le 9 juillet, laquelle récompense également les meilleurs professeurs du groupe.

Elbilia, une réussite collective portée par un nouveau modèle pédagogique

Le réseau Elbilia a mis en place, dès la rentrée 2025-2026, un modèle pédagogique novateur et structuré, une première au Maroc selon le groupe. Ce dispositif repose sur trois piliers, à savoir le pilotage pédagogique, la qualité de l’enseignement et la qualité globale de l’établissement. Un comité d’experts conduit plusieurs fois par an un système d’évaluation rigoureux de l’ensemble du réseau.

Ce cadre exigeant se traduit concrètement dans les résultats de la session 2026. Six établissements du réseau Elbilia sur sept affichent un taux de réussite de 100% au Baccalauréat. Parmi eux, l’école Elbilia Bernoussi, ouverte en 2023, réussit elle aussi son entrée dans l’histoire du Baccalauréat de l’établissement. Sa toute première promotion présentée à l’examen obtient un taux de réussite plein.

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Elbilia Bourgogne enregistre pour sa part 100% de réussite et de mentions très bien en filière sciences mathématiques, confirmant l’excellence scientifique de la formation dispensée. Le réseau est par ailleurs distingué par la performance d’une élève d’Elbilia Rabat, qui obtient 19,27/20 de moyenne générale et 19,02/20 à l’examen national. Cette élève est également mise à l’honneur lors de la Cérémonie d’excellence EDC.

Dar Essalam American School, une première promotion tournée vers l’excellence internationale

2026 marque la toute première promotion du baccalauréat international (IB) de Dar Essalam American School (DAS). Cet établissement au curriculum américain, installé à Rabat, a été ouvert en 2022 par le Groupe EDC. Un moment fondateur pour l’école, porté par des résultats très prometteurs. Les élèves engagés dans le parcours IB affichent 100% de réussite, dont six admis au programme IB lui-même.

L’ensemble des bacheliers de DAS rejoignent d’ores et déjà des universités parmi les plus sélectives au monde. Ils sont ainsi admis dans des établissements tels que l’University of Toronto, première université canadienne au classement, ainsi que dans d’autres universités sélectives aux États-Unis et en Europe. Une performance d’autant plus remarquable qu’il s’agit de la toute première cohorte de bacheliers IB de l’établissement.

«Ces résultats du BAC 2026 témoignent, une nouvelle fois, de l’exigence académique portée par nos équipes pédagogiques, dans chacun de nos réseaux et à travers tous nos curricula. Ils confirment que la qualité de l’enseignement, quand elle est structurée et exigeante, produit des résultats concrets, au bénéfice de chaque élève», déclare Mohsen Ojja, président directeur général du Groupe EDC.

Fort d’un réseau de plus de 30 établissements scolaires accueillant plus de 17.000 élèves, le Groupe EDC opère à travers ses trois enseignes, Elbilia (curriculum marocain bilingue), Léon l’Africain (curriculum français homologué AEFE) et Dar Essalam American School (curriculum américain). Le groupe affiche l’ambition de professionnaliser davantage le métier de l’éducation au Maroc, sur la base d’une gouvernance et d’un mode organisationnel alignés sur les meilleures pratiques mondiales.