Averses orageuses lundi et mardi dans certaines provinces du Royaume

Ainsi, des averses orageuses localement fortes (30 à 40 mm) avec rafales sous orages et grêle locale sont attendues, lundi de 14H00 à 23H00, dans les provinces de Khémisset, Sidi Slimane, Khénifra, Khouribga, Fquih Ben Saleh, Azilal, Béni Mellal, Settat, Marrakech, El Kalaa des Sraghna, Al Haouz et Rehamna, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (25 à 30 mm) est prévu du lundi à 18h00 au mardi à 6h00 dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Driouch, Taza et Taounat.