Société

Averses orageuses lundi et mardi dans certaines provinces du Royaume

De la pluie. (Photo d'illustration)

Des averses orageuses localement fortes sont prévues, lundi et mardi, dans certaines provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/04/2026 à 12h25

Ainsi, des averses orageuses localement fortes (30 à 40 mm) avec rafales sous orages et grêle locale sont attendues, lundi de 14H00 à 23H00, dans les provinces de Khémisset, Sidi Slimane, Khénifra, Khouribga, Fquih Ben Saleh, Azilal, Béni Mellal, Settat, Marrakech, El Kalaa des Sraghna, Al Haouz et Rehamna, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (25 à 30 mm) est prévu du lundi à 18h00 au mardi à 6h00 dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Driouch, Taza et Taounat.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/04/2026 à 12h25
#Météo#Intempéries#DGM

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